Valdieri: cambia il capogruppo dell’opposizione

Matteo Cavallo è il nuovo capogruppo dell’opposizione nel Consiglio comunale di Valdieri.

Sostituisce Giacomo Gaiotti, che lascia l’incarico in accordo con il gruppo per un “ricambio generazionale che guarda al futuro”, come spiega lo stesso Gaiotti, che prosegue: “È mia intenzione mantenere l’impegno fino a fine legislatura ma abbiamo condiviso la necessità di individuare un altro capogruppo che porti avanti i nostri valori e le nostre priorità. Un passaggio di testimone che guarda al domani”.

“Ringrazio per il lavoro svolto fino ad ora dall’amico e collega Gaiotti - precisa Matteo Cavallo -, Porterò avanti l’incarico con grande responsabilità e determinazione, continuando ad essere a disposizione della comunità di Valdieri con buon senso, per il bene del nostro territorio”.

Questo cambio in Consiglio comunale è il frutto di una consapevole scelta concordata dal gruppo di opposizione, composto oltre che da Gaiotti e Cavallo, dal consigliere Valeria Marrone. Una scelta che già pone le basi per un prossimo futuro, sempre nel solco dei valori e delle priorità del gruppo consiliare "Innovazione nella tradizione - Gaiotti sindaco", con la volontà condivisa di fare squadra e lavorare uniti, per il territorio e la sua comunità.