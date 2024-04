Scontro auto-moto a Demonte sulla strada statale 21, centauro in codice giallo

***aggiornamento ore 17.30***

La persona che guidava la motocicletta è stata trasportata in ospedale al Santa Croce di Cuneo in codice giallo.

-------------

Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 14 aprile, sulla strada statale 21 nel territorio comunale di Demonte.

Un'auto e una moto, per dinamiche in fase di accertamento, si sono scontrate. L'allarme è scattato attorno alle 16, sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, presenti con la prima partenza di Cuneo, del personale sanitario del 118 e dei Carabinieri per i rilievi del caso e per la gestione del traffico.

Non si conoscono al momento le condizioni delle persone a bordo dei due mezzi, ma in zona è atterrato l'elisoccorso.

Si segnalano lievi rallentamenti e disagi al traffico sulla statale 21 in prossimità dell'incidente.