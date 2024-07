Opportunità formative offerte dal Corso Universitario per Geometri

tramite Corso di Laurea tradizionale della durata triennale (due anni di studio delle materie tecniche ed un terzo di stage presso Studio e/o Aziende), che per gli Studenti più lontani dalla Sede Universitaria di Pavia, potrà essere frequentata anche in via telematica ;

tramite un Corso di Laurea quadriennale eventualmente rimodulabile secondo le esigenze del discente, predisposto per Studenti Lavoratori, siano essi Professionisti che Dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende del Settore Edile, che potrà essere frequentato in via pressoché telematica con laboratori /topografia, cad, gis etcc) appositamente predisposti presso la nostra Provincia, in modo tale da consentire una agevole fruibilità delle argomentazioni, mantenendo nel contempo le attività lavorative in essere.