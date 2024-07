Scuole Tecniche San Carlo: il trasloco verso la nuova sede è quasi finito

Ultime settimane di permanenza nei locali della vecchia sede di Corso IV Novembre 28 per le Scuole Tecniche San Carlo che dopo la pausa agostana riprenderanno l’attività in via Cascina Colombaro 6 a Cuneo (vicino all'Ipercoop).

I locali sono quasi pronti ad accogliere studenti giovani e adulti interessati all’offerta formativa a cui il personale delle scuole sta lavorando proprio in questi giorni.

“Il trasloco è quasi completato – ci spiega la direttrice Erica Pellegrino - La parte più impegnativa, che ha riguardato il trasferimento delle macchine e degli arredi dei laboratori per la lavorazione del legno, è terminata. Le aule sono state arredate con banchi resi nuovi dal lavoro dei nostri docenti di falegnameria e gli uffici sono già operativi. Adesso ci stiamo concentrando sul rendere funzionali e accoglienti gli spazi in modo da offrire a chi sceglie la nostra scuola un’esperienza educativa di qualità e un luogo in cui crescere”.

Al piano terra si trovano i due laboratori per la lavorazione del legno, il laboratorio di informatica, due aule didattiche multimediali e la segreteria, mentre il primo piano ospita un’aula polifunzionale che può essere trasformata in laboratorio di taglio e confezione, una sala riunioni dotata di postazioni di lavoro in cui accogliere chi si rivolge all’ufficio dei Servizi al Lavoro o ha bisogno di un colloquio orientativo, oltre che la reception e l’ufficio di direzione.

“Gli spazi sono stati studiati in maniera accurata in modo da rispondere al meglio alle diverse esigenze – racconta ancora la direttrice – cercando di ottimizzare il più possibile la superficie a nostra disposizione”.

Dal 26 agosto tutte le attività saranno trasferite nei nuovi locali, ma fino a quella data chi volesse chiedere informazioni o iscriversi ai corsi può recarsi a Cuneo in Corso IV Novembre 28, chiamare allo 0171/605232 o scrivere a cuneo@scuolesancarlo.it

Gli uffici rimarranno chiusi dal 12 al 24 agosto compreso.