A Saluzzo l’immersione nell’arte contemporanea di 55 artisti: "Le opere renderanno vivi gli spazi"

Ieri venerdì 24 maggio, dopo la presentazione in municipio dell’opera di Alice Ronchi vincitrice del premio Matteo Olivero, nel percorso espositivo del “Quartiere” (ex Caserma Musso in piazza Montebello) si è aperta la 29ª Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo, per il terzo anno consecutivo affidata all’hub culturale torinese Paratissima.

La collettiva è curata quest’anno dalla giovanissima Alessandra Villa (Torino, classe 1997), ex allieva del Master in pratiche curatoriali N.I.C.E di Paratissima e presenta le opere di cinquantacinque artisti, tra più noti ed emergenti, di background culturali diversi, chiamati ad interpretare il tema di Start 2024 “Partage/ Condivisione”.

“La mostra nasce da open call gratuita di Paratissima, attraverso la quale ho cercato di coinvolgere il più possibile artisti italiani, ma anche stranieri come si vedranno nel percorso di Saluzzo, per dare espressione, in maniera diversa al tema 'partage' e far vivere, con le loro opere, lo spazio che le ospita" - spiega la curatrice.

Sono molti, infatti, i progetti installativi e immersivi, opere di pittura e fotografia, allestimenti, che coinvolgeranno i visitatori e dialogheranno in modo culturale e concettuale tra loro, affrontando temi di attualità, come il linguaggio, il modo di abitare lo spazio, il rapportarsi con altri.

"Mi piace far parlare tra loro le diverse stanze del percorso e aver dato ad ogni opera il giusto spazio, perché il pubblico abbia la possibilità di valorizzarle".

Una porzione affascinante della mostra se la prende il “medium” del video. “In questo ambito ha cercato di fare una buona selezione. A partire dal video che apre la mostra, realizzato da Giada Mattias che fa rivivere la stanza assegnatale con le immagini di “Ghost Trace” . E, ancora con video e opere di Luca Granato, artista fortemente interessato alla sperimentazione visiva e con il lavoro di Matteo Zamagni (artista digitale italiano che vive e lavora a Londra) il quale, utilizzando immagini di diverso tipo, esplora il tema del vuoto e il rapportarsi di questo tema con il pianeta terra, sempre più sfruttato e abitato".

Le opere in mostra al Quartiere sono ammirabili fino al 16 giugno ad ingresso gratuito e anche acquistabili al prezzo indicato nella didascalia dell’opera.

"La collettiva è esaltata dal carattere storico della location che anche gli artisti hanno apprezzato - conclude la curatrice - come l'energia positiva degli organizzatori: la Fondazione Bertoni".

Sono presenti alla Mostra di Arte Contemporanea di Saluzzo: Ancnoun – Clarissa Despota, Andrew, Elisa Betti, Francesco Brigida, Mariana Cacciola Vasiliu, Fabio Massimo Caruso & Riccardo Coppola, Diana Casmiro, Roberta Ciaurro, Federica Cipriani, Collettivo Partage Du Coeur, Marina Comerio, Tiziana Contu, Rosita D’Agrosa, Alessandro de Leo, Claudia De Luca, Manuel De Marco, Victoria DeBlassie, Eutanasia Emotiva – Valeria Bruno, Damiano Fasso, Federicaa – Federica Bernardi, Ilaria Feoli, GC Light Italia, Beppe Giardino, Alessandro Gioia, Valentina Gondolo, Luca Granato, Graziella Ingorgia, KRASH_MO, Laura GuildA, Lei, Quentina Lynchberg, Cecilia Maran, Claudia Marini, Alice Mattarozzi, Giada Mattias, Maura Mattiolo, Megan Volpe, Despina Mikoniati, Miniata, Alessandra Mita, Franco Nicolosi, Giulia Osella, Laura Pagliai, Francesco Portelli, Luca Ravera, Rose De Nour – Giorgia Piu, Ruben, Serena Salomone, Ambra Scali, Angelo Scardino, Marta Scavone, Tempio Industriale – Valerio Perino, Chiara Vivalda, Matteo Zamagni e Fabiola Zero.

Terzo ed ultimo appuntamento di Start Arte 2024 in programma dal 1° giugno al 13 settembre 2024, sarà la 16ª edizione Saluzzo Contemporanea, organizzata dalla Fondazione Garuzzo, intitolata “Dialoghi e altri sguardi. Il Tempo della Comunanza”.

Tutte le informazioni, i dettagli sulle modalità di ingresso e il programma si trovano sul sito startsaluzzo.it e sui profili social con l’hashtag #Start24 su Facebook e Instagram.