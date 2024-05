Gli Amici di LucArtigiano realizzano murales con Falcone e Borsellino a Borghetto Santo Spirito

"Gli uomini passano. Le idee restano. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola. La paura è umana, ma combattetela con il coraggio".

È questo il messaggio che è stato scelto per accompagnare il murales dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, realizzato dall'associazione "Amici di Lucartigiano", che ha cuore monregalese.

Il team di artisti ha realizzato una grande opera, a Borghetto Santo Spirito, inaugurata il 21 maggio scorso, sulla facciata della scuola Varatella.

Un lavoro minuzioso, curato in ogni dettaglio, ha dato vita a un murales, realizzato a spatola, che misura circa cinque metri per otto. A realizzarla gli artisti: Pietro Di Stefano - LucArtigiano, Angelo Ancona, Omar Pedrini, Massimiliano Porreca, Marco Blasioli, Elio Trupia, Pietro Di Paolo, Carmelo Iapicone e Marco Di Stefano e i Fratelli Sokol e Gramos Troka.

Un team consolidato che ha già operato in diverse zone d'Italia e anche a Mondovì dove lo scorso ottobre è stata svelata una splendida opera realizzata sull'edificio scolastico dell'Altipiano (leggi qui).

"Il tutto è nato grazie alla collaborazione con Paola Cristiani, assistant director del “Capitolo Bni Maestrale” di Borghetto Santo Spirito - spiega Pietro Di Stefano, artista siciliano e monregalese d'adozione, nonché presidente dell'associazione dall'associazione "Amici di Lucartigiano - Artisti Decoratori Liberi" Onlus - che ci ha proposto di realizzare questo progetto. Il tutto non sarebbe stato possibile senza la collaborazione del Comune che ringraziamo nelle persone del sindaco Giancarlo Canepa e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Celeste Lo Presti, agli uffici comunali. Ringraziamo inoltre il preside della scuola elementare e media Varatella Andrea Rossato, la responsabile per la provincia di Savona del movimento libero Business Voices Paola Cristiani, Simona Degola e Stefania Verando de Il Maestrale. Per noi è un piacere e un dovere portare riflessioni e messaggi di legalità nelle scuole di tutta Italia".

La cerimonia, alla presenza di autorità civili e militari, ha visto la presenza tra gli altri del questore vicario di Cuneo Daniele Manganaro, medaglia d'oro al valor civile, che salvò la vita a Giuseppe Antoci, è stata accompagnata dalle canzoni degli alunni con i ragazzi del liceo musicale “Giordano Bruno” di Albenga.