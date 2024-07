Il 10 agosto si brinda con “Calici di Stelle” al Castello di Barolo

Il cielo, a volte, non è solo uno spazio da ammirare, ma può diventare un luogo “vivo” da assaporare e degustare, una terrazza azzurra sui paesaggi vitivinicoli patrimonio dell’Umanità. Sabato 10 agosto, nel suggestivo castello comunale Falletti di Barolo, tornano le suggestioni di "Calici di Stelle".

Come ogni anno, il WiMu – Museo del Vino a Barolo – sarà eccezionalmente aperto in notturna fino alla mezzanotte, offrendo ai visitatori un'esperienza indimenticabile. Dalle 19.30 alle 24.00 (con chiusura della biglietteria alle 23.00), gli appassionati di vino potranno ammirare lo spettacolo della volta celeste e degustare Barolo DOCG, all’interno di una vera e propria esperienza multisensoriale. Inoltre, per questa speciale occasione, sarà possibile iscriversi a due sessioni di gioco “Castle Angels” anche in orario serale (ore 20.00 e 21.30). Di seguito il link per tutti i dettagli e prenotazioni: www.castleangels.it.

A partire dal tardo pomeriggio e fino a sera inoltrata, la piazza principale di Barolo si trasformerà inoltre in un grande banco di assaggio denominato "Barolo di Barolo", coinvolgendo le aziende vitivinicole del Comune. I partecipanti potranno abbinare al vino assaggi di prosciutto crudo e formaggi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo e il Caseificio Moris di Caraglio. L’intero evento sarà accompagnato da un suggestivo intrattenimento musicale.

Grazie alla collaborazione con l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino, saranno disponibili dei telescopi per scoprire il cielo in compagnia degli esperti. Un'opportunità unica per gli amanti dell’astronomia e per chi desidera vivere una notte magica sotto le stelle, un momento di condivisione all’insegna della bellezza. Questa manifestazione, promossa a livello nazionale dal Movimento Turismo del Vino e dalle Città del Vino, è organizzata a Barolo dalla Barolo&Castles Foundation, dal Comune di Barolo e dalla Proloco di Barolo.

Vista l'alta affluenza prevista, è fortemente consigliata la prenotazione. Per informazioni è possibile chiamare il numero 0173/386697 o scrivere a info@wimubarolo.it. In caso di maltempo, l'evento si svolgerà all'interno del Castello, garantendo comunque un’esperienza indimenticabile.

L’ingresso al museo è previsto con le tariffe abituali, gratuito per i titolari dell’Abbonamento Musei. Degustazione singola di Barolo: 6 euro, pacchetto con una degustazione e ingresso al WiMu: 12 euro.