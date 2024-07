Fossanese viaggiava sulla metro di Torino con due panetti di hashish al posto del biglietto: denunciato

Nella serata di mercoledì 17 luglio, in zona Lingotto a Torino, i Carabinieri della Compagnia Mirafiori, insieme a personale GTT, hanno effettuato diversi controlli sui passeggeri a bordo dei mezzi sotterranei e di superficie, nell’ottica di prevenire e contrastare episodi di microcriminalità urbana.

Le linee di superficie 14, 18, 35, 43, 63 e 74 sono state quelle interessate al controllo, per un totale di 21 vetture, 200 passeggeri e 70 verbali elevati. La fase di controlli nella linee sotterranee metropolitane, con direzione Piazza Bengasi verso Piazza Carducci, ha invece raccolto un numero di 300 passeggeri e 35 verbali elevati, la metà di quelli contestati sui mezzi di superficie.

Ma l’amara sorpresa per uno dei 300 viaggiatori controllati in metropolitana l’ha avuta un 22enne di Fossano, sorpreso dai Carabinieri e dal personale GTT non solo senza biglietto ma anche con due panetti di hashish, per un peso di circa 150 grammi.

Il giovane, invitato inizialmente a fornire le proprie generalità ai Carabinieri, è stato ingannato dal forte odore di hashish proveniente dal proprio borsello che teneva stretto a tracolla. E’ stato quindi denunciato perché gravemente indiziato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nel corso della serata poi, anche un 37enne nordafricano è stato colto all’interno della metropolitana fermata “Bengasi” in possesso di una dose di hashish e per questo segnalato alla Prefettura come assuntore.

Tra l’altro, nella stessa giornata di mercoledì, sempre i Carabinieri della Compagnia Mirafiori hanno arrestato in flagranza di reato un 18 enne senegalese sorpreso a spacciare una dose di cocaina a un 47 enne italiano e denunciato all’Autorità Giudiziaria per “furto aggravato”, un nordafricano di 31 anni “beccato” a rubare una bicicletta legata nei parcheggi del Centro Commerciale “8Gallery”.