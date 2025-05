In casa della compagna gli oggetti rubati dalle auto vandalizzate nel centro di Cuneo

È continuato con l’ascolto di altri testimoni il processo in corso in tribunale a Cuneo a carico di A.A.L., accusato di aver danneggiato e saccheggiato nel cuore della notte diverse automobili nella zona compresa tra via XX Settembre, corso Galileo Ferraris e piazza Europa a Cuneo.

I fatti risalgono alle prime ore del 22 gennaio 2023.

L’uomo è imputato per furto aggravato. Come spiegato da un sovrintendente della Squadra Mobile della Questura cuneese, sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e gli orari sarebbero compatibili: “Le immagini lo hanno inquadrato nella galleria di piazza Europa verso via XX Settembre alle 5,04 del 22 gennaio - ha spiegato -. In alcune riprese si vede che indossa scarpe grigie con con stringhe arancioni”.

Poi, pochi giorni dopo, durante un servizio di pedinamento, l’uomo venne ripreso coi telefonini e fermato da una pattuglia: “Aveva gli stessi vestiti e le stesse scarpe - ha affermato il poliziotto -. A.A.L. viveva in via Fossano, a casa della compagna. Qui, a seguito di un decreto di perquisizione è stata trovata la refurtiva”.

Tra i vari oggetti rubati dalle auto, anche un paio di occhiali griffati di un residente di via Schiaparelli: “Quella mattina sono sceso di casa e ho trovato il vetro dell’auto rotto - ha detto il testimone -. L’avevo parcheggiata in via XX settembre”.

Alla prossima udienza, fissata per dicembre, verrà ascoltata la vittima di un altro furto avvenuto in via Saluzzo nella notte del 24 gennaio 2023.