Cuneo, scontro tra due auto a Passatore

Incidente nella serata di oggi, giovedì 15 maggio, a Cuneo nella zona tra Passatore e Roata Rossi.

Per dinamiche in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate in via Rocca. L'allarme è scattato attorno alle 18. Uno dei due mezzi, a seguito della collisione, è rimasto in bilico in prossimità del canale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la prima partenza di Cuneo, che hanno aiutato gli occupanti del mezzo a uscire in sicurezza dal veicolo e messo in sicurezza l'area.

Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso e il personale sanitario del 118 per assistenza alle persone coinvolte. Al momente il traffico procede a senso alternato.