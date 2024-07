Brillano le meme coin mentre la prevendita di PlayDoge raggiunge $5,7 milioni

Con oltre 5,7 milioni di dollari raccolti, PlayDoge ($PLAY) continua a macinare successi ed è pronto a superare la soglia dei 6 milioni di dollari. Questa meme coin, intrisa di un tocco di gioco Web3, ha gli investitori che attendono con impazienza il rilascio della sua reinterpretazione crittografica di un progetto amato negli anni '90, Tamagotchi.

Attualmente il token vale $ 0,00520 ma questo valore subirà un incremento graduale fino al lancio sugli exchange.

Gli investitori che desiderano rafforzare il proprio wallet di meme coin non dovrebbero trascurare l'allocazione di alcuni fondi su $PLAY, soprattutto al prezzo attuale, data la sua forte performance di prevendita anche durante la flessione del mercato di giugno.

Questo scenario non è irrealistico in quanto la presenza di PlayDoge sulla BNB Smart Chain si posiziona come un forte candidato per una quotazione su Binance che potrebbe aumentare sostanzialmente la liquidità e far salire il suo prezzo.

Le meme coin sono in forma e PlayDoge è pronto a rubare la scena

Gli orsi riposano mentre l’intero mercato è cresciuto, guadagnando circa 270 miliardi di dollari solo nella scorsa settimana, per un totale di 2,41 trilioni di dollari a seguito di una significativa ripresa dal fallito complotto per assassinare Donald Trump.

Bitcoin ha registrato un forte rimbalzo, ora oscillando intorno ai 65.000 dollari e vicino ai 66.000 dollari, con gli ETF Bitcoin che hanno visto un afflusso di 300 milioni di dollari lunedì.

Questa rinascita delle migliori criptovalute si è naturalmente riversata nel settore delle meme coin. A guidare la carica è il nostro amico dalla faccia di rana, Pepe ($PEPE), con un notevole aumento del 40% nell'ultima settimana.

Anche altre principali meme coin, come Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), DogWifHat ($WIF) e Bonk ($BONK), hanno registrato guadagni del 14,91%. rispettivamente 16,75%, 29,36% e 7,85%.

Sebbene i recenti guadagni di $PEPE siano davvero significativi, PlayDoge li vede semplicemente come un riscaldamento.

Perché, a differenza di Pepe, PlayDoge non è solo un'altra meme coin: è anche un token Play-to-Earn (P2E) con un suo gioco mobile prossimo all’uscita e disponibile su Google Play e Apple App Store.

E il fatto che PlayDoge abbia raccolto quasi 6 milioni di dollari, senza grandi fondi di capitale di rischio e solo con la pura fiducia degli investitori al dettaglio, rende PlayDoge ancora più impressionante.

PlayDoge sfrutta i giochi Web3 e bilancia la disparità di genere nella proprietà delle criptovalute

I giochi Web3 rimangono un catalizzatore fondamentale per l’adozione delle criptovalute. Uno dei fattori principali che contribuiscono a ciò è il coinvolgimento di importanti sviluppatori come Ubisoft.

Ubisoft ha recentemente lanciato Champion Tactics, il suo "primo gioco Web3 originale sviluppato con NFT", utilizzando HOME Verse e Twentysix Cloud per la sua infrastruttura Web3.

Allo stesso modo, l'approccio innovativo di PlayDoge all'integrazione delle funzionalità crypto in un gioco che attira milioni di persone cresciute giocando a Tamagotchi negli anni '90 è sicuramente promettente.

PlayDoge riaccende questo fascino nostalgico in un formato di app mobile, presentando l'iconico cucciolo di Shiba Inu come animale virtuale da accudire e attraverso cui i giocatori possono guadagnare $PLAY come ricompensa per le loro cure e attenzioni.

Inoltre, analogamente al ruolo di Ubisoft nell'introdurre le criptovalute ai nuovi arrivati, PlayDoge ha anche il potenziale per attirare più utenti donne nel settore, ricordando come i dispositivi Tamagotchi catturarono il cuore delle ragazze di tutto il mondo all'epoca.

PlayDoge ha il potenziale per conquistare un vasto mercato, evidenziato dalla significativa disparità di genere nel possesso di criptovalute. I dati attuali provenienti dagli Stati Uniti rivelano che il 74% dei possessori di criptovalute sono uomini.

$PLAY, una delle tre principali meme coin nel mercato rialzista del 2024

Grazie al vasto mercato che può conquistare, al suo entusiasmante gameplay Play-to-Earn (P2E) e all'irresistibile fascino memetico, PlayDoge si sta affermando nella corsa alle meme coin. I primi sostenitori stanno alimentando gli sforzi di prevendita di PlayDoge mentre i fondi continuano ad accumularsi.

Inoltre, gli investitori hanno bloccato 220 milioni di token $PLAY nello staking Web3Payments del progetto - equivalente a un quinto dei fondi di prevendita di 1,1 milioni di dollari - attingendo ad un rendimento percentuale annuo (APY) dell'85%.

Questo slancio ha attirato l'attenzione di No BS Crypto, un canale YouTube con 90.500 iscritti, che ha classificato PlayDoge tra le prime 10 meme coin che dovrebbero brillare nel mercato rialzista del 2024.



Quindi, per gli investitori che non vogliono perdere l’occasione, visita il sito web PlayDoge, collega il tuo wallet e proteggi i tuoi token $PLAY utilizzando BNB, ETH o USDT. Sono accettate anche le carte bancarie.

Stai tranquillo, lo smart contract di PlayDoge è stato sottoposto a un controllo completo da parte di SolidProof , che non ha rivelato problemi critici nel suo codice. Tieniti aggiornato su tutto ciò che accade con questo nuovo entusiasmante gioco unendoti alla sua community su X e Telegram .

Vai alla presale di PlayDoge