Presentato il drappo della Fiera del pane 2024 a Niella Tanaro

Presentato ufficialmente in questi giorni in comune il drappo che simboleggia l'edizione 2024 della Festa del Pane di Niella Tanaro.

Il disegno, anche per questa edizione, è stato realizzato da Marta Anselmo e rappresenta la biova piemontese. Pane di forma tondeggiante o a goccia, in genere con una crosta friabile, con poca mollica, la biova ha origini antichissime, frutto di una ricetta estremamente semplice, fatta di farina di grano tenero, acqua, lievito di birra, sale e, a volte, olio o strutto, esiste in diversi pesi e dimensioni che, nel tempo, si sono ridotte notevolmente in conseguenza della mutazione delle abitudini alimentari (approfondisci qui).

"Ringraziamo Marta che, come sempre, è stata formidabile - dice il sindaco, Gian Mario Mina -. "Dopo mesi di lavoro e di organizzazione siamo nelle fasi conclusive per darvi nuovamente il benvenuto nel nostro paese. Il 31 agosto abbiamo in programma la serata con i giovani e concerto, mentre domenica 1° settembre aprirà ufficialmente la fiera".