Il Tenda che non apre e un territorio in ginocchio: Cirio e la sua squadra il 5 agosto a Limone Piemonte

L'annuncio del governatore del Piemonte Alberto Cirio è stato fatto in occasione dell'insediamento del nuovo consiglio regionale, oggi 21 luglio alle OGR a Torino.

La prima giunta itinerante della nuova legislatura sarà a Limone Piemonte. Il prossimo 5 agosto.

"Una scelta fatta come segno di attenzione verso le istanze di questa comunità e di tanti cittadini e aziende che da anni vivono una situazione difficile a causa del protrarsi dei lavori per il nuovo tunnel del Tenda e dei continui ritardi causati da inchieste giudiziarie e dalle conseguenze della tempesta Alex. Servono garanzie e certezze sulla riapertura e saremo a Limone per pretenderlo con chiarezza", ha sottolineato il presidente.

Sullo stato dei lavori, come riporta il sito di Anas in merito all'avanzamento del cantiere, il rivestimento interno alla galleria è al 98%. Praticamente completato. Gli impianti, però, sono fermi al 6, così come la loro produzione è al 29%. Anche a voler correre, non sono disponibili.

Il ponte, per la fase di assemblaggio, è al 45%. E, soprattutto, è solo al 30 lo scavo della deviazione degli imbocchi. Insomma, difficile pensare che, come aveva detto il minsitro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a Fossano lo scorso mese di maggio, si possa riaprire la galleria prima dell'inverno.

Nasce, probabilmente, da questa consapevolezza e dalla conseguente paura di un nuovo inverno senza tunnel la scelta di iniziare da Limone Piemonte.