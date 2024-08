Mirabilia "On the Road": da giovedì 22 a domenica 25 agosto l'ultimo appuntamento con la tappa buschese

Ultimo appuntamento di Mirabilia On The Road a Busca dove un fitto cartellone di spettacoli programmati da giovedì 22 a domenica 25 agosto porta ad immergersi già decisamente nella dimensione più festivaliera di Mirabilia 2024.



Busca è il luogo ove, nel corso dell’anno, si svolgono molte delle Residenze artistiche PerformingLands, le Residenze di Mirabilia. Il Festival è infatti festival di programmazione e di diffusione certo, ma è anche festival di creazione. PerformingLands e Busca accolgono idee, progetti e prove di futuri spettacoli che talvolta, negli anni successivi, debuttano poi proprio a Mirabilia.



Primo spettacolo in programma giovedì 22 agosto alle 21:00 al teatro Civico di Busca (con replica il 23 alle 20:30): Torna in scena la storica compagnia italiana che per anni aveva influenzato e formato il grande teatro urbano europeo. Circo a Vapore, dopo il successo di Avignone, approda in Prima Italiana a Mirabilia! il Circo a Vapore presenta Funanbules, lo sguardo meravigliato del clown, che non sa vedere oltre il suo naso rosso, è il nostro sguardo, liberato dai giudizi e colmo di ingenua sorpresa. Così sulla scena si susseguono strampalati numeri di magia, note di canzoni, versi di poesie, competizioni assurde e drammi surreali. Il lavoro sul clown mette in scena la scoperta del proprio lato ridicolo e la trasformazione di una fragilità personale in forza teatrale liberatoria.



Venerdì 23 agosto alle 18:30 in Piazza della Rossa A.S.D. Sport 12022 mostra la danza aerea del progetto Crescere con lo sport.



Dopo la replica alle 20:30 di Funanbules de Il Circo a Vapore, ecco alle 21:45 in Piazza Armando Diaz la Compagnia TrioCirc presenta Concrete00, tre magazzinieri decidono di mettere in atto un piano di fuga per evadere dal misterioso magazzino in cui sono costretti a lavorare senza sosta. In un vortice di acrobazie, equilibri precari e altezze vertiginose si troveranno ad affrontare il loro mostruoso carceriere. Tra musica dal vivo e continui colpi di scena, il cupo magazzino si animerà accompagnandoci dall’inizio alla fine di questa straordinaria avventura.



Sabato 24, primo spettacolo della giornata alle 16:00 in Via Umberto I, la magia di Bingo con A un metro da te (in replica anche il 25 agosto) uno spettacolo unico, originale, comico e poetico. Un viaggio nell’immaginario del pubblico disegnando il mondo con un metro pieghevole in legno. Invenzioni miracolose con metri pieghevoli, magia stupefacente e strane acrobazie su scala libera.



Solo a Busca il programma di Mirabilia 2024 “On the Road” propone, a seguire, alle 16.45 in via Milite Ignoto, l’imperdibile Compagnia Rusty Brass con Strade poetiche, (in replica anche il 25 agosto): una performance che crea un percorso lungo le strade e le piazze del centro, coinvolgendo il pubblico con continue sorprese. Un complesso di musicisti che si scatena tra la piazza e le vie lavorando sullo spazio pubblico e sulla sua invasione; la Rusty Brass Band sorprende le persone con eventi inaspettati e travolgenti in contesti insoliti. Una sana follia serpeggia nel micro universo della Rusty Brass. Da 'Rusty', "arrugginito", e 'Brass', letteralmente "braccio", prende il via l'esperienza di questa formazione di ottoni, che focalizza la sua attenzione su ritmi funk e rock, pur non disdegnando sonorità balcaniche ed esotiche e senza far mancare accenni alla tradizione classica. Dalla New Orleans di Louis Amstrong alla Guca di Boban Markovic, Dalla Baviera dell’Oktoberfest ai Mariachi di Città del Messico



Alle 17:30 al Teatro Civico una Prima Nazionale, Cie Facile a Retenir presenta Opera Pour Spaghetti. Lo spettacolo dell’artista franco messicano Guillermo Leon sarà replicato anche il 25 e successivamente ospitato a Cuneo nello spazio del Cortile della Guida, per tutta la durata del Festival, dal 29 agosto all’1 settembre.

All’incrocio tra comicità, giocoleria, teatro, opera, marionette, arti marziali e gastronomia, lo spettacolo Opera for Spaghettis mostra la situazione di un uomo che non vede l’ora di cenare. Sembra tranquillo, ma quando apre la confezione di spaghetti inizia il dramma comico! L’acqua ci mette troppo a bollire! Bon apetit! Speriamo che anche voi abbiate fame di divertirvi!



Alle 18:15 gli argentini della Compagnia Intrepidos sono in Piazza della Rossa con lo spettacolo circense Un coupe de chance (in replica anche il 25) Un portale temporale dove il mistero e la fantasia si fondono. Dove la corda tesa si incontra con il più bel contorsionismo internazionale che il circo possa regalarci. Tra danze e giocolerie abbiamo incontrato Xuxuca e Chocolate. Due intrepide creature alla ricerca del loro destino.



Ultimo appuntamento della giornata, alle 22:00 in Piazza Armando Diaz il teatro di strada dei francesi di Cie Cirkulez, due piromani si ritrovano sulla terrazza di un bar… Qual è l’origine di questo desiderio di mettere tutto a fuoco? Un problema della gestione dell’eccitazione? Un impulso caratterizzato dal fascino per questo elemento ancestrale? Tra teatro, danza, manipolazione del fuoco e pirotecnica, lasciatevi trasportare da questa storia poetica ed esplosiva che svela i segreti di una passione incandescente. Pyromad, prenderà vita al calare del sole, quando le luci della città si spegneranno per lasciare spazio alla magia delle fiamme.



Domenica 25 ultimo giorno di Festival per la Città di Busca con un programma fittissimo: le repliche di Bingo (ore 11:00 e ore 16:00), Rusty Brass (ore 17:30), Cie Facile à Retenir (ore 18:30 e 20:45) e ancora:



Alle 15:30 in Piazza Don Fino, la Compagnia il Geko di Tarantasca con lo spettacolo Equilibrò. Chissà quante volte ti è capitato di sentire dire che nella vita ci vuole equilibrio. Sarà vero? E cosa significa trovare un equilibrio nella propria vita? Ad ogni esperienza corrisponde un proprio ed unico equilibrio, più che un equilibrio nella vita, una serie di micro equilibri che si alternano. Per essere realmente in equilibrio devo conoscere la philia, devo ricercare colui che mi conosce veramente, sa far ruotare gli ingranaggi della mia mente srotolando la matassa e facendo battere il cuore.



Alle 16:30 in via Umberto I la fanfara Bandaradan con Balcan Latino, una musica travolgente tra fischi di tromba, sax ruggenti, fisarmoniche struggenti e ritmi dispari.



Alle 17:00 in Piazza Armando Diaz la compagnia italo-peruviana Cometa Circus, una coppia che vi conquisterà con la loro complicità e le loro abilità circensi, capaci di coinvolgere il pubblico con il loro entusiasmo ad un ritmo tutto tropicale. Giocolieri di emozioni, sapranno incantare grandi e bambini con una danza alla ruota cyr, mantenerli con il fiato sospeso in sorprendenti acrobazie aeree e scatenare incontenibili risate mantenendo un rischioso equilibrio al monociclo.



Oltre agli spettacoli Mirabilia porta a Busca un divertente Ludobus nei Giardini Comunali durante tutti i giorni del Festival, dalle 10.30 alle 20:00