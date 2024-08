Lupo impiccato a Pontechianale, AIDAA farà accesso agli atti

Un lupo impiccato ad un cartello stradale all'ingresso di borgata Villaretto, nel comune di Pontechianale. Il ritrovamento è avvenuto il 28 luglio scorso. E' stata fatta anche una denuncia a carico di ignoti alla Procura della Repubblica di Cuneo per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile del gesto.

Secondo l’esame necroscopico, condotto all’ospedale veterinario di Torino, il lupo sarebbe morto a seguito di un impatto, presumibilmente investito. Pertanto la sua impiccagione non sarebbe avvenuta da vivo. Una circostanza che esclude l'ipotesi di reato, in quanto il nostro codice penale considera punibile chi “per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un’animale”. Il vile gesto sarebbe quindi penalmente perseguibile se il lupo fosse stato impiccato da vivo o almeno, moribondo.

Sulla vicenda intervengono gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che chiedono un approfondimento di indagine: "Da quanto abbiamo appreso su questa vicenda pare che ci sia la voglia di chiudere in fretta tutta la partita liquidando quasi come una bravata il gravissimo gesto dell'impiccagione del lupo dopo che lo stesso è stato ucciso. Per noi, anche se effettivamente il lupo fosse stato investito ed ucciso, la questione rimane grave sia sotto il profilo delle responsabilità di chi lo ha investito e poi si è allontanto, sia di chi ha compiuto il grave gesto moralmente vergognoso dell'impiccagione. Quindi nei prossimi giorni valuteremo sia la presentazione di un esposto ad hoc sulla vicenda sia un accesso agli atti per conoscere nel dettaglio gli esiti dell'esame necroscopico sull'animale".