A Demonte la terza edizione di Convers.Azioni

Confcooperative Habitat Piemonte e la Cooperativa di Comunità Viso A Viso, promotori di "ConversAzioni" dal 2021, inaugurano la terza edizione del festival delle imprese cooperative e di comunità con il titolo "L’Utopia delle Comunità Sostenibili". Quest'anno, il Festival si concentrerà sulla sostenibilità in tutte le sue forme: ambientale, culturale ed economica, partendo da un importante interrogativo: “è utopico pensare che le comunità, luoghi della trasformazione, possano essere sostenibili?”.

Prima di arrivare all’appuntamento del 4-6 ottobre a Ostana, ConversAzioni offrirà nuovi e imperdibili incontri su tutto il territorio. Il primo appuntamento di questa edizione si terrà a Demonte (CN) il 26 luglio: organizzato con il coinvolgimento di Confcooperative Piemonte Sud e della Cooperativa di Comunità le Valli, questo primo evento rappresenta un momento cruciale per avviare una riflessione collettiva sulla sostenibilità del welfare nelle comunità montane e nelle aree interne. L'incontro offrirà un'opportunità unica per condividere esperienze, discutere idee innovative e costruire reti di collaborazione tra cooperative, imprese e istituzioni locali.

“Siamo molto soddisfatti e grati per il lavoro di Confcooperative Habitat Piemonte” ha affermato Mario Sacco, Presidente di Confcooperative Piemonte Sud, che ha continuato: “si tratta di un evento importante, che rivela la visione prospettiva della cooperazione e il lavoro di promozione, valorizzazione e gestione dei servizi nei territori interni, dove per le istituzioni è più difficile arrivare. Da questo punto di vista, l’impegno delle cooperative di comunità ha un’importanza sempre maggiore: soprattutto dai territori più marginali, queste imprese cooperative dovranno coltivare la propria mission di creare investimenti sui territori, agevolando una collaborazione fruttuosa tra pubblico e privato volta a creare benessere nelle comunità”.

"Un primo incontro da non perdere. Il Festival proseguirà con un secondo incontro il 20 settembre 2024 a Torre Pellice (TO), organizzato da Confcooperative Piemonte Nord e dalla Cooperativa di Comunità Escarton. Abbiamo pensato a questi incontri territoriali, denominati 'Verso ConversAzioni', per accompagnare l'intero territorio piemontese verso l'evento principale di ottobre. La cooperazione di comunità è fondamentale per raccontare il territorio e valorizzare le sue peculiarità. Questi eventi non solo creano un terreno di condivisione tra diverse realtà, ma rappresentano anche un'occasione per costruire un'azione strategica sovraregionale, indispensabile per la sostenibilità delle nostre comunità", ha dichiarato Alberto Anselmo, Presidente di Confcooperative Habitat Piemonte.

Un’altra importante novità di questa edizione è la Scuola di ConversAzioni che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre ad Ostana, che prevederà una serie di workshop e momenti di condivisione di buone pratiche tra i partecipanti. Durante il festival, infatti, imprese, individui interessati, stakeholder e istituzioni avranno l'opportunità di apprendere, progettare e sperimentare su tematiche specifiche legate alla sostenibilità. I temi dei workshop saranno scelti attraverso suggerimenti raccolti tramite un questionario dalle cooperative di comunità italiane, garantendo un programma di formazione aderente agli interessi e alle esigenze reali.

"ConversAzioni è nato con l'intento di creare un dialogo aperto e costruttivo tra le comunità locali. Se siamo alla terza edizione, significa che stiamo costruendo qualcosa di importante, tutti insieme. Ostana, fin dall'inizio, ha rappresentato il cuore pulsante del festival e quest'anno tornerà ad essere il centro del nostro racconto a ottobre, come simbolo di resilienza e innovazione. Ma le novità sono molte e non vediamo l’ora di farle scoprire a tutti i partecipanti. Un sentito ringraziamento va a tutte le realtà che stanno contribuendo e sostenendo questo evento, rendendo possibile la condivisione di esperienze: le collaborazioni saranno sempre il punto di forza di ConversAzioni", ha affermato Federico Bernini, Presidente di Viso a Viso.

Per iscrizioni, compila il form https://forms.gle/EVa3ZnjYN8tm4W3o9

Maggiori informazioni sui siti web www.piemonte.confcooperative.it e www.visoaviso.it/conversazioni