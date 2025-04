A Bra arriva “Il Sabato del Vignaiolo”

Sabato 10 maggio 2025 torna anche a Bra “Il Sabato del Vignaiolo”, una fiera di vino diffusa in contemporanea in varie regioni d’Italia proposta dalla FIVI - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti. La Città di Bra, in collaborazione con le Delegazioni piemontesi FIVI Roero e FIVI Langhe, ospiterà infatti tra le vie del centro città un’invasione pacifica di oltre 50 cantine, per far conoscere il frutto del loro impegno quotidiano al pubblico appassionato e curioso di esplorare. Un'atmosfera informale per conversazioni significative, racconti di legami veri con la terra, masterclass, assaggio dei vini del territorio e possibilità di scoprire la città e le sue bellezze.

Dalle 11 alle 19, in via Vittorio Emanuele II, si svolgerà una degustazione a cielo aperto – presso i banchi di assaggio – dei vini di oltre 50 vignaioli FIVI di Langhe e Roero, con possibilità di acquisto delle bottiglie a prezzo di cantina. Il ticket per degustazioni illimitate costa 20 euro (comprensivo di calice e tasca porta calice), ridotto a 17 per chi viene in treno (con esibizione biglietto), per soci Slow Food, Sommelier e Studenti UniSG (che dovranno esibire il tesserino universitario).

Alle 11 si terrà inoltre la Masterclass a cura di Slow Wine “Vicende enoiche di Langhe e Roero - Arneis & Dolcetto”, presso l’Enoteca Fratelli Sardo. Conduce Giancarlo Gariglio di Slow Wine, costo 15 euro, con prenotazione obbligatoria scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. Sarà necessario esibire il biglietto di ingresso alla fiera per poter partecipare.

Dalle 10 alle 18 visite guidate e gratuite al Parco e Museo della Zizzola - Casa dei Braidesi, simbolo della città. Saranno inoltre attive convenzioni con ristoranti, wine bar e locali cittadini.

Vignaioli partecipanti:

DELEGAZIONE ROERO

Antica Cascina dei Conti Roero - Bajai - Beiva - Bosco Samuele - Cà di Caire - Cantina Fabrizio Battaglino - Careglio - Cascina Goregn - Cascina Paladin - Chiesa - Crota Cichin – Francesco Rosso - Frea - Generaj - Hillberg Pasquero - Isnardi Ernesto - Marchisio Family Organic Estate - Mario Costa - Maurizio Ponchione - Patrunèt - Sandri Sergio - Tibaldi

DELEGAZIONE LANGHE

Abrigo Giovanni - Adriano Marco e Vittorio - Agnelli Viassone - Az.Agr. Roccasanta - Az. Agr. Valletti - Bosco Pierangelo - Ca ed Curen - Cantina Magliano - Cascina Albano - Cascina Corte - Cascina Rabaglio - Conterno Fantino - Diego Pressenda - Drocco Renzo - Eraldo Viberti – Fratelli Aimasso - La Contrada di Sorano - La Fusina - La Tribuleira - Mario Rivetti Cascina Serre - Monchiero Fratelli - Mulassano - Olivero Mario - Orlando Abrigo - Quila - Simone Cerruti - Taverna - Teresa Soria di Emanuele Contino - Tojo - Viberti Giacomo

DELEGAZIONI OSPITI

Alessandria - Asti - Valle D’Aosta

Maggiori informazioni su www.turismoinbra.it, sui canali social degli organizzatori (@comunebra · @vignaiolifivi_langhe · @fivi_roero) o contattando all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune al numero 0172.430185 o alla mail: turismo@comune.bra.cn.it.

Il Sabato del Vignaiolo a Bra è organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Vignaioli indipendenti, delegazione Langhe e Roero, Ascom Bra, Slow Wine, Crédit Agricole.