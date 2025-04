Cuneo, Azione sui nuovi parcheggi blu: "Sì alla mobilità sostenibile, ma servono tutele per cittadini e attività"

Intervengono sul tema gli esponenti di Azione a Cuneo Nicolò Musso e Francesco Albanese

Nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha introdotto la sosta a pagamento, le cosiddette strisce blu, in zone della città finora caratterizzate da parcheggi gratuiti. Una misura che ha generato forti reazioni tra cittadini, residenti e operatori economici, oltre a un generale dissenso da parte delle opposizioni. Azione, con i suoi esponenti di Cuneo Nicolò Musso e Francesco Albanese, esprime una posizione chiara: “La riduzione del traffico in centro e la promozione della mobilità sostenibile sono obiettivi condivisibili, ma ogni intervento deve essere accompagnato da misure equilibrate e realmente utili alla cittadinanza. Riteniamo che la sosta regolamentata possa rappresentare uno strumento valido per migliorare la vivibilità urbana, purché non si traduca in un aggravio economico indiscriminato. Per questo motivo, Azione propone l’agevolazione dei pass dedicati per i residenti e le attività commerciali, da calcolare in modo equo, tenendo conto della disponibilità di garage privati o altre alternative di sosta. Insieme a questo riteniamo fondamentale un potenziamento del trasporto pubblico locale, con navette a cadenza oraria che colleghino efficientemente le aree periferiche e i quartieri residenziali al centro, con la realizzazione di parcheggi di scambio esterni alla città”.

“Le scelte urbanistiche devono migliorare la qualità della vita - concludono Musso ed Albanese - non semplicemente fare cassa. Una politica della sosta moderna e intelligente deve sostenere il commercio locale, tutelare i residenti e stimolare comportamenti più ecologici, ma sempre con misure eque ed interventi concreti e sostenibili. Invitiamo quindi l'amministrazione comunale a rivedere il piano parcheggi con maggiore attenzione alle esigenze reali di chi abita e anima la città”.