Tragico ritrovamento nelle campagne di Santa Vittoria d’Alba

Tragico ritrovamento nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 maggio, nella zona del rifugio Gretel di Santa Vittoria d’Alba.

All’interno di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze della struttura di via Gorretto, nelle campagne di frazione Cinzano, nella zona compresa tra il supermercato Bennet e il corso del fiume Tanaro, è stato infatti rinvenuto il corpo privo di vita di un giovane. Ai sanitari del 118 chiamati a intervenire sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Bra non è rimasto che constatare il decesso del ragazzo, un 25enne residente a Cervere, di nazionalità marocchina, che aveva messo in atto un gesto anticonservativo.

DOVE CHIEDERE AIUTO

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.

Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.

Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.

Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.