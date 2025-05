Maxi rissa tra ragazzine in piazza Boves: il Questore chiude il Prestige per 30 giorni

Una maxi rissa tra giovanissime ha sconvolto piazza Boves nella notte tra il 9 e il 10 maggio scorsi.

Almeno trenta tra ragazze e ragazzi, questi ultimi intervenuti soprattutto per placare gli animi, sono stati coinvolti in una violenta zuffa esplosa davanti al Prestige Shisha Lounge Bar, secondo quanto emerso dalle numerose segnalazioni al 112. Ma al momento dell’arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato, molti dei partecipanti si erano già dileguati.

Tutti sono risultati essere clienti del locale, già noto alle forze dell’ordine.

E oggi, 23 maggio, il Questore di Cuneo Carmine Rocco Grassi ha disposto la chiusura temporanea del locale per 30 giorni, in base all’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Stessi problemi, nuove criticità

Le motivazioni del provvedimento ricalcano quelle che avevano portato alla precedente sospensione di febbraio: disordini ricorrenti e frequentazioni da parte di soggetti pregiudicati.

A questi elementi si aggiungono ulteriori violazioni: il mancato rispetto dell’orario di chiusura, già accertato in passato – con il locale ancora in attività nonostante le luci in piazza fossero spente – e la trasformazione abusiva in sala da ballo, senza le necessarie autorizzazioni.

Una scena di inusitata violenza

Le immagini acquisite dalle forze dell’ordine - e che abbiamo potuto visionare - restituiscono una scena davvero scioccante: ragazze giovanissime che si affrontano con violenza inaudita, si colpiscono, si tirano i capelli, si prendono a calci, mentre alcuni ragazzi assistono o cercano, vanamente, di dividerle.

"Una scena mai vista prima a Cuneo", ha commentato il Questore, sottolineando la gravità dell’episodio e l’allarme suscitato tra i residenti.

Il Prestige rimarrà dunque chiuso per 30 giorni, ma non è escluso che si arrivi a provvedimenti ancora più severi. In caso di un terzo episodio, infatti, potrebbe essere chiesta la revoca definitiva della licenza, una decisione che spetterebbe alla sindaca di Cuneo.

L’episodio ha nuovamente acceso i riflettori sulla sicurezza di piazza Boves proprio alle soglie della bella stagione. La preoccupazione è palpabile tra residenti, forze dell’ordine e amministrazione comunale.