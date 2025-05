Principio d’incendio in cascinale a Narzole: nessun ferito, situazione subito sotto controllo

Un principio d’incendio si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 23 maggio, in un cascinale di via Oltretanaro a Narzole, intorno alle 17:30. Le fiamme, circoscritte rapidamente, non hanno causato danni significativi né coinvolto persone.

Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Alba e i volontari di Bra, che hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area. Non si registrano evacuazioni né criticità strutturali all’edificio.

Resta da chiarire l’origine del rogo, ma l’intervento tempestivo ha permesso di evitare conseguenze gravi