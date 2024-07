La grandine e i danni alle carrozzerie delle auto a Torino: la soluzione di Volkscar

Oggi come oggi spesso si parla del fenomeno dei cambiamenti climatici. Basta aprire una qualsiasi applicazione o sito web riguardante il METEO per rendersi conto che il tempo non è più quello di una volta.

È davvero difficile sperare in quelle che un tempo chiamavamo le QUATTRO STAGIONI, perché sembra che ogni stagione porti in sé parte delle altre 3. Assistiamo anno dopo anno in maniera sempre più rimarchevole a questo fenomeno che sta avendo un impatto sempre più significativo su molti aspetti della nostra vita quotidiana.

Tra gli eventi meteorologici estremi, potremmo menzionarne vari quali uragani, tifoni, tempeste. La maggioranza di questi eventi devastanti non ci toccano personalmente, ma la situazione climatica sta portando a scompensi sempre più impattanti un po' ovunque.

A volte assistiamo nel giro di qualche minuto a quelle che vengono definite ‘bombe d’acqua’ in grado di scaricare in pochissimo tempo la pioggia che dovrebbe cadere in settimane, se non in mesi.

Ma che dire di quando l’acqua diventa ghiaccio e scende a noi sotto forma di grandine? Fra gli eventi climatici estremi dei nostri tempi la grandine risulta essere uno dei più distruttivi. Questo perché purtroppo sta aumentando la frequenza delle grandinate così come anche la grandezza dei chicchi di grandine che cadendo giù dal cielo risulta davvero essere distruttiva.

Ma quali sono le difficoltà causate dai cambiamenti climatici? Quali danni provoca la grandine a oggetti, cose e persone, e soprattutto come possiamo proteggere uno degli strumenti utili che utilizziamo costantemente nella nostra vita, la nostra auto?

Una delle cose che più è temibile per il cittadino comune quando si parla di grandinata è proprio il danno che si potrebbe arrecare al nostro bene materiale generalmente più esposto all’aperto e quindi al rischio: la nostra automobile.

Soprattutto se la nostra auto è abitualmente parcheggiata in un’area esterna diventa più vulnerabile ed un evento estremo come una grandinata potrebbe arrecare un enorme danno al veicolo.

Danni alle auto

La grandine può causare danni significativi alle carrozzerie delle auto:

Una grandinata può portare danni di diverse tipologia e dimensione. Per esempio si potrebbe trattare di bolli e ammaccature. In effetti le palle di grandine possono creare bolli sulla superficie della carrozzeria. Questi bolli possono essere antiestetici e ridurre il valore dell'auto.

Un’altra tipologia di danno arrecato spesso dalla grandine, anche a seconda della dimensione dei chicchi o dalla violenza con cui essi cadono, è data dalla rottura del parabrezza oppure dei vetri laterali dell’automobile. Ovviamente qualora si abbia un danno del genere, verrebbe compromessa come conseguenza la sicurezza sia del conducente che anche del resto dei passeggeri a bordo del veicolo.

Un’ulteriore danno, ma non di minor peso o entità, è quello che si potrebbe arrecare alla vernice. Le palle di grandine possono graffiare e addirittura scrostare la vernice dell'auto. Di conseguenza questo esporrebbe la lamiera sottostante alla corrosione legata al tempo e ad altri agenti atmosferici e non.

Perché scegliere Volkscar

Per chi abita a Torino e nei paraggi vi è un’ottima soluzione qualora la vostra vettura si trovasse a fronteggiare uno o più dei danni appena menzionati causati dalla grandine. La soluzione è Volkscar. È sicuramente la soluzione ideale per i danni da grandine alle carrozzerie delle auto a Torino per varie ragioni:

1. Esperienza e Professionalità: Con 40 anni di esperienza alle spalle, Volkscar è un’azienda che ha sviluppato tecniche all'avanguardia per affrontare i danni da grandine, restituendo ai veicoli il loro aspetto originale senza comprometterne la qualità. Offre servizi di alta qualità e personale esperto.

2. Riparazioni tempestive: Volkscar interviene rapidamente per rimuovere bolli e riparare i danni causati dalla grandine.

Una delle tecniche utilizzate dalle carrozzerie all’avanguardia è il PDR (Paintless Dent Repair). Questa metodologia innovativa permette di eliminare le ammaccature causate dalla grandine senza la necessità di riverniciare l'auto.

La tecnica PDR consiste nell'applicare una serie di strumenti specializzati che massaggiano delicatamente il metallo della carrozzeria, riportandolo alla sua forma originale. Questo metodo non solo è efficace ma è anche più rapido e meno costoso rispetto alle riparazioni tradizionali.

3. Gestione completa del processo: A volte nascono difficoltà quando, pur essendo forse già assicurati contro la grandine, non si conosce il modo ed il mezzo per ottenere il risarcimento da parte della compagnia di assicurazione.

Questo può risultare frustrante, e a volte si potrebbe aggiungere al danno, la beffa. In questa situazione però Volkscar ti avvantaggia in quanto si occupa essa stessa della pratica con l'assicurazione e nello stesso tempo offre anche servizi di soccorso stradale e auto di cortesia.

4. Servizio clienti impeccabile: Oltre alla competenza tecnica, l’azienda è attenta a prestare un eccellente servizio clienti. Il personale è altamente qualificato e ritiene ogni cliente unico.

Per tale ragione vengono offerte delle consulenze personalizzate affinché insieme si possano valutare i danni e di conseguenza proporre le migliori soluzioni per la riparazione. La cortesia e professionalità che si riceve dall'accoglienza iniziale alla riconsegna dell'auto, è avvalorata dal fatto che ogni fase del processo è gestita con la massima attenzione ai dettagli e alle esigenze del cliente fornendo preventivi dettagliati e trasparenti, che non riservano sorprese finali.

In breve, Volkscar è la scelta giusta per risolvere i problemi causati dalla grandine alle auto a Torino. La loro competenza e dedizione garantiscono risultati eccellenti e la tua auto tornerà come nuova!