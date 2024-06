Studentessa del liceo Ego Bianchi vince il contest per la copertina dei 50 anni della Cuneoginnastica

Estel Martinetto è la vincitrice dell’assegno di 500 euro del contest per la copertina del libro per il 50esimo anniversario della Cuneoginnastica: è stata premiata sabato 1° giugno alla festa della società di ginnastica al palazzetto di Cuneo insieme alle altre due vincitrici, Elisa Barolo ed Agata Frau, tutte studentesse del triennio del liceo artistico Ego Bianchi.

L’idea progettuale del contest è partita dal presidente della Cuneoginnastica, che ha visto 85 studenti partecipanti.

“Approcciandosi alla fine dell’anno, la scuola non è solo insufficienze ma soprattutto valorizzazione delle eccellenze – spiegano il dirigente scolastico del liceo artistico Carlo Garavagno e la prof.ssa Alessia Clema coordinatrice del progetto -, e dei tanti talenti presenti fra i giovani. È sufficiente mettersi gli occhiali giusti per saperli vedere e cogliere dando loro opportunità di crescita nella bellezza dell’arte nelle tante declinazioni del nostro liceo. Ringraziamo i numerosi colleghi dei dipartimenti di indirizzo del liceo per la preziosa collaborazione.”