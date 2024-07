A Novello una camminata notturna tra i vigneti del Nas-cetta

Il vitigno più tipico e autoctono di Novello non sarebbe il Nebbiolo ma il Nas-cetta. Un bianco che era in via di estinzione, ridotto a pochi filari e che è stato riscoperto sino a divenire nel 2002 un D.O.C. Langhe e nel 2010 a essere riconosciuto con il nome di Langhe Nas-cetta del comune di Novello, con produzione autorizzata solamente nel territorio del comune di Novello, vinificando uve Nas-cetta al 100%.

Si dice, così, che in questo territorio il re dei vini (il Barolo) abbia trovato la sua regina bianca. Naturaltrek, propone una camminata notturna nel territorio di questo tipico vitigno.

ISCRIZIONI: € 3 tesserati F.I.E. Federazione Italiana Escursionismo / Naturaltrek. € 5 non tesserati, include assicurazione infortunio giornaliera. (munirsi di codice fiscale). In totale km. 6 circa - Facile - Munirsi di torcia e scarpe da trekking. Punto di ritrovo e arrivo: Piazza dal castello di Novello ore 20,30

Inizio escursione ore: 20:45 - Arrivo circa ore 23,30

Al termine sarà offerto un piccolo ristoro a tutti i partecipanti.