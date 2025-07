Fossangeles 25, la rassegna di cinema all'aperto di Fossano svela la sua programmazione

Dopo la proiezione di apertura di lunedì 1 luglio con U.S. Palmese presso la Casa di Reclusione, ecco il programma completo della rassegna cinematografica che ogni estate anima piazze e cortili fossanesi, da luglio a settembre, con ben 10 appuntamenti. La rassegna si evolve di nuovi appuntamenti partendo dalla fondamentale collaborazione con la Cabina di Regia Comunale Over 65 e la Fondazione Noialtri.

Lunedì 28 luglio si torna alla Casa di Reclusione, con le medesime modalità d'ingresso su prenotazione. Il film scelto è PALAZZINA LAF, le adesioni andranno inviate entro il 25 luglio alle 12, alla mail prenotazionecarcerefossano@gmail.com, specificando nome e cognome, data e luogo di nascita e numero di carta d'identità. Il contributo minimo è di 5 euro.

Mercoledì 30 luglio appuntamento a Cascina Sacerdote, con ONDE DI TERRA. Previsto un talk con regista e membri del cast. Il pubblico, come da tradizione, è invitato a portarsi la sedia.

Mercoledì 6 agosto è il turno di AMBIN nei giardini di piazza Rafaela. Anche qui sarà presente il regista per un talk e il pubblico è invitato a portarsi la sedia.

Mercoledì 13 agosto il programma prevede la proiezione di IL MESTERE DI VIVERE, presso il cortile Soms.

Mercoledì 20 agosto IL TANGO DELLA VITA vi aspetta presso il Cortile del Cap con un momento di talk con il regista. È necessario portarsi la sedia.

Lunedì 25 agosto terzo appuntamento presso la Casa di Reclusione con TATAMI. Le adesioni andranno inviate entro il 22 agosto alle 12, alla mail prenotazionecarcerefossano@gmail.com, specificando nome e cognome, data e luogo di nascita e numero di carta d'identità. Il contributo minimo è di 5 euro.

Mercoledì 27 agosto appuntamento nel cortile de Il Mosaico con ANYWHERE ANYTIME. Sarà presente il regista per un talk. Invitiamo il pubblico a portare la sedia.

Giovedì 11 settembre torna il cinema in condominio, con il film TRIFOLE, proiettato nel cortile del Condominio in via Cottolengo 18. Portate la sedia!

Giovedì 25 settembre appuntamento conclusivo della rassegna presso il Villaggio Sportivo, con PICCOLE COSE COME QUESTE. Il pubblico è invitato a portare la sedia.

Per tutte le proiezioni verrà richiesta un'offerta libera (solo al carcere con un importo minimo di 5 euro), per sostenere la rassegna. I film inizieranno al tramonto.

La rassegna è resa possibile da Città di Fossano, Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, Fondazione NoiAltri Onlus, Cabina di Regia Comunale Over 65, Carcere di Fossano | Ministero della Giustizia, I Portici Cinema Teatro, Caritas Cuneo-Fossano, Noi4You, Atletica Fossano 75, Strafossan.