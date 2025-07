Al Monastero di San Biagio di Mondovì il teologo Vito Mancuso presenta “Destinazione Speranza”

Sabato 12 luglio, alle 10, lo scrittore e teologo Vito Mancuso sarà ospite del Monastero di San Biagio a Mondovì per la presentazione del suo nuovo libro, Destinazione speranza (Garzanti, 2025).

L’incontro si terrà all’aperto, in un suggestivo spazio naturale accanto al monastero, sotto i cedri che garantiscono uno spazio all'ombra. L’evento è organizzato da La Tenda dell’Incontro, Casa do Menor Italia ETS e Monastero di San Biagio, con il sostegno della Fondazione CRC.

Un pensiero di fiducia per il nostro tempo

In un’epoca segnata da crisi sociali, ambientali e spirituali, Destinazione speranza si presenta come un’opera di profonda riflessione e stimolo. Mancuso indaga il senso del nostro tempo e indica un cammino di rinascita interiore e collettiva, orientato al bene, alla giustizia e alla cura dell’altro e della Terra. Un libro che invita a non cedere al disincanto, ma ad allenare la speranza come pratica quotidiana e responsabilità etica.

Chi è Vito Mancuso Vito Mancuso (nato nel 1962) è una delle voci più autorevoli e originali del pensiero teologico contemporaneo. Già docente di Teologia moderna e contemporanea presso l’Università San Raffaele di Milano e ora saggista e conferenziere indipendente, ha pubblicato libri di grande successo, tradotti in molte lingue e discussi nel dibattito culturale nazionale. Tra i suoi titoli più noti: L’anima e il suo destino, La vita autentica, Io e Dio, Il coraggio di essere liberi, I quattro maestri e Etica per giorni difficili. Con uno stile accessibile ma profondo, Mancuso riesce a coniugare rigore filosofico, spiritualità laica e un forte richiamo all’impegno civile. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione. I posti sono limitati, si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell'inizio.