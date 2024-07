Guado sul Gesso tra Cuneo e Boves, il Comitato pedancola chiama a rispondere i due Comuni e la Provincia

Si terrà domenica 21 luglio alle 11.15 nella frazione bovesana della Mellana l’incontro – che vedrà la partecipazione del sindaco Matteo Ravera, della sindaca del capoluogo Patrizia Manassero e del presidente della Provincia Luca Robaldo – organizzato dal Comitato pedancola.



Al centro un aggiornamento relativo al progetto di realizzazione di un collegamento stabile e duraturo tra i due territori in corrispondenza del torrente Gesso.

Basta con la passerella “a tempo”

La questione del guado sul Gesso tra Cuneo e Boves occupa il dibattito pubblico – specie dalla primavera sino alla fine dell’autunno – ormai da anni.



L’intervento attuale, ovvero la passerella temporanea autorizzata dalla Regione Piemonte e sostenuta economicamente da entrambi i Comuni può sussistere solo fin quando il torrente risulta occupato da una scarsa quantità d’acqua.



“Una soluzione che non risponde alle esigenze di molti cittadini – dice il Comitato in un comunicato stampa dedicato - . La zona è molto frequentata in ogni stagione, soprattutto da pedoni e ciclisti e il collegamento strategico per la rete di percorsi ciclo-naturalistici del parco fluviale Gesso e Stura”.

Il Comitato: “Manca la volontà politica?”

L’intenzione del Comitato – che ha richiesto e ottenuto l’incontro – è quella di “fare il punto sulla volontà delle amministrazioni pubbliche di addivenire alle risorse economiche necessarie per realizzare un attraversamento ciclopedonale sul torrente Gesso tra la zona del santuario degli Angeli di Cuneo e la frazione Mellana di Boves”.



Tutti gli amministratori con cui il Comitato si è confrontato negli anni hanno sottolineato la necessità di stabilire un collegamento stabile e duraturo,ma nulla è stato fatto a livello concreto. Il Comune di Cuneo ha “nel cassetto” studi per diversi progetti di realizzazione di un ponte, per i quali però occorrono risorse economiche importanti.



Dal Comune capoluogo di provincia l’ultimo aggiornamento ufficiale sulla situazione arriva dall’estate scorsa, per bocca dell’assessore Gianfranco Demichelis: “Ad oggi non abbiamo ancora trovato il modo di sciogliere il nodo del finanziamento dell’opera, che sarebbe molto complessa e quindi costosissima, data la natura del torrente. Non rinunciamo all’idea e manteniamo desta l’attenzione per riuscire a intercettare la risposta che corrisponda al nostro bisogno”.



“Non è del tutto evidente quanto le amministrazioni competenti si siano prodigate per trovare queste risorse finanziarie – conclude il Comitato - . Si potrebbe quindi pensare che in realtà manchi la volontà politica, probabilmente perché chi deve decidere sottovaluta il reale interesse pubblico di questo collegamento”.