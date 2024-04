Mondovì, entro fine mese potrebbe arrivare parere positivo dal Demanio per la Cittadella

Potrebbe arrivare entro fine aprile un riscontro positivo da parte dall’Agenzia del Demanio in merito al trasferimento di proprietà dell'ex Caserma Galliano di Mondovì Piazza.

Ad anticiparlo, la scorsa settimana, il sindaco Luca Robaldo a margine dell'incontro sulla viabilità del rione insieme ai residenti.

Una notizia non da poco per la Città che, da anni, attende la riqualificazione di uno dei maggiori contenitori vuoti presenti sul territorio comunale.

Negli scorsi mesi era già stato affidato l'incarico per la realizzazione una serie di indagini geologiche propedeutiche e necessarie per il progetto di recupero del primo lotto del complesso.

L'obiettivo del Comune è quello di dare vita, attraverso un percorso in più fasi, alla "Cittadella fortificata delle arti perforrmative e della musica", che vedrebbe la collaborazione con l'Academia Montis Regalis e Fondazione Cirko Vertigo.

I primi interventi riguarderebbero la struttura che sorge alla destra dell'ingresso della Cittadella e il piazzale dove andrebbe ricollocato lo Chapiteau Nice, che ha aperto la scorsa settimana, in via temporanea, in piazzale Giardini e che ospita le lezioni del primo anno dell'Università del Circo.

Entro fine anno - come evidenziato dal sindaco - potrebbero anche esserci risvolti positivi per il padiglione Michelotti dell'ex ospedale. In questo caso, il progetto dell'amministrazione riguarda il ricollocamento delle scuole superiori, con l'acquisto dello stabile, oggi proprietà dell'Asl, e la creazione di un nuova sede per i licei (leggi qui).