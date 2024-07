Dal 10 agosto a Caraglio arriva il "porta a porta" anche per gli imballaggi metallici per le utenze domestiche

Accanto alle raccolte di organico, carta e cartone, imballaggi in plastica, secco indifferenziato e vetro, prenderà avvio la raccolta dei metalli ogni 2° sabato del mese, secondo il seguente calendario:

sabato 10 agosto;

sabato 14 settembre;

sabato 12 ottobre;

sabato 9 novembre;

sabato 14 dicembre;

La nuova raccolta verrà effettuata mediante l'utilizzo di sacchetti di colore azzurro, che potranno essere ritirati da tutte le utenze, presso l'infopoint comunale, al piano terra del Municipio, tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 a partire da mercoledì 24 luglio.



Per il ritiro sarà necessario presentarsi con documento di identità valido o tesserino sanitario dell'intestatario TARI o ancora con copia dell'ultima bolletta o dichiarazione di avvenuta iscrizione, rilasciata dall'ufficio tributi del Comune.

Tutte le utenze impossibilitate a ritirare personalmente il proprio rotolo di sacchetti per la raccolta porta a porta degli imballaggi metallici potranno delegare un altro soggetto al ritiro.



È stata inoltre organizzata una serata informativa per la presentazione del nuovo servizio, il giorno 29 luglio 2024 alle ore 18.00 e alle ore 21.00 (in due repliche) presso il teatro civico di Caraglio, in Via Roma n. 21



NOTA BENE: i due appuntamenti sono identici, si può scegliere quello con l'orario ritenuto più comodo.