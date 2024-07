Alba, uso non autorizzato della musica: multati due locali in Borgo Piave

Da alcune settimane la polizia municipale di Alba ha ampliato i servizi e l'orario: una decisione prese insieme al sindaco Alberto Gatto e all'assessore Davide Tibaldi per "venire incontro alle esigenze della città nel periodo estivo in cui la gente esce maggiormente e si ferma all'aperto", avevano spiegato i promotori.

Il giovedì e il venerdì è prevista una pattuglia composta da tre unità, che inizia il servizio alle 16.30 e lo prosegue fino a mezzanotte. I controlli riguardano luoghi dove c'è assembramento, rumori e schiamazzi.

Negli ultimi giorni sono stati multati due locali, una gastronomia e un bar in Borgo Piave per l'uso non autorizzato della musica. "Le attività commerciali pensano che sia sufficiente pagare i diritti Siae, che riguardano il diritto d'autore. Occorre avere un'autorizzazione del Comune, soprattutto nel caso si voglia utilizzare la musica dopo le 22. Ci vuole la richiesta in deroga, l'autorizzazione del Comune e in caso di occupazione del suolo, tutto ciò che ne consegue", spiega il comandante della polizia municipale Antonio Di Ciancia.

Sono proseguiti anche i normali controlli di routine sulle strade con il sistema Targa System. Un guidatore è stato sorpreso senza patente, tre mezzi non avevano l'assicurazione e due erano privi di revisione.