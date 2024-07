Magno Garro, vicepresidente Confapi Cuneo, nell'assemblea di Enfea: "Un grande orgoglio"

Magno Garro, vicepresidente di Confapi Cuneo, è entrato nell’Assemblea di Enfea, l’Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente, organo bilaterale costituito da Confapi e Cgil, Cisl e Uil a cui aderiscono le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro Unigec/Unimatica, Unionchimica, Unital, Confapi Aniem, Uniontessile e Unionalimentari.

"Ringrazio Confapi per la fiducia che mi è stata data per questo ruolo così prestigioso che arriva direttamente dall'organo nazionale. Rappresenta un motivo d'orgoglio anche per Cuneo, perché si tratta di una delle poche volte in cui un cuneese viene nominato all'interno di questo fondo. Significa che Confapi Cuneo sta crescendo anche a livello nazionale e comincia a contare", ha commentato Magno Garro.

Ora si apre una nuova fase: "Si tratta di capire il funzionamento di questi fondi. Ho già ricevuto delle chiamate da alcuni associati a livello nazionale per portare avanti delle problematiche e sbloccare delle situazioni", ha aggiunto Garro

Enfea promuove e applica tutte quelle prestazioni che vengono finanziate con fondi dedicati e previste dagli accordi interconfederali sottoscritti e recepiti nei CCNL in materia di: apprendistato, sviluppo della bilateralità, sostegno al reddito e osservatorio della contrattazione e del lavoro. Un’opportunità in più per le aziende associate a Confapi che intendono avvalersi di questi servizi.