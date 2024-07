A Forum su Canale 5 l’attore saluzzese Chamir Colasurdo: “Per qualche ora ho rappresentato la discriminazione”

Un donatore di seme viene contattato da una coppia interessata alla donazione ma, dopo aver realizzato procedure e passaggi medici, i due si tirano indietro dopo aver scoperto che è omosessuale. A quel punto, motivata dalla discriminazione, scatta la denuncia.



È questa la trama della puntata del celebre programma di Canale 5 Forum che vede tra i protagonisti – proprio nel ruolo della persona discriminata – l’attore saluzzese Chamir Colasurdo. Andata in onda a inizio maggio per la prima volta, è torna in programmazione negli ultimi giorni, riportando il 32enne cuneese – che vive, lavora e studia tra la provincia Granda e le città di Torino e Milano - nelle televisioni di tanti italiani.



“La possibilità di realizzare questa collaborazione mi è capitata poco dopo il diploma all’Accademia Artisti di Roma nel 2021 – racconta Chamir -. Ho realizzato il casting online causa Covid, e proprio per colpa della pandemia sono rimasto in attesa di una vera risposta sino alla fine dell’anno scorso. Poi, quando la situazione si è sbloccata, ho effettuato l’ultima prova negli studi Mediaset di Roma”.



“Una bella esperienza – continua Chamir -. Gli addetti ai lavori si sono dimostrati molto disponibili; abbiamo girato due ore di puntata come fosse stata in diretta, con solo i ‘buchi’ per le pause pubblicitarie. Il ruolo era anche molto particolare, mi ha fatto piacere rappresentare una causa del genere e una storia di questo tipo, la discriminazione è ovviamente ancora un argomento aperto”.



Dopo quest’apparizione Chamir tornerà sul piccolo schermo in due diverse serie televisive per Rai 1, Fuochi d’Artificio e Mike (la miniserie sulla vita del celeberrimo Mike Bongiorno), entrambe in onda il prossimo autunno.