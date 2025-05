Pace e attenzione ai giovani: i cuneesi danno il benvenuto a Papa Leone XIV [VIDEO]

Pace e attenzione a giovani e persone fragili: queste sono le due direttrici – secondo i cuneesi – che dovrebbe tenere Papa Leone XIV, il nuovo pontefice eletto ufficialmente nei giorni scorsi per sostituire Papa Francesco a seguito della sua scomparsa. Con la domanda, inevitabile, riguardi le sue origini statunitensi in un periodo storico in cui gli USA risultano quanto mai concentrati “sul proprio ombelico”.

Nel servizio di Cristina Martinengo e Simone Giraudi le opinioni di alcuni residenti della provincia: