Bra, Salone Off porta al cinema Vittoria “Il mestiere di vivere” per il Tour Cesare Pavese

Tappa a Bra per il Tour Cesare Pavese", una rassegna sostenuta e inserita nel programma del Salone Off del Salone Internazionale del Libro Torino. L'iniziativa, promossa da Piemonte Movie e Distretto Cinema, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Agis - Anec - Acec Piemonte e Valle d’Aosta e Fondazione Cesare Pavese, prevede la proiezione in diverse sale del film “Il mestiere di vivere” di Giovanna Gagliardo, realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

L’appuntamento è lunedì 19 maggio, ore 21, al Cinema Vittoria con la regista che sarà presente in sala (ingresso euro 6,50, prevendite aperte presso la cassa del cinema. Per acquisti online: www.cinemavittoriabra.it).

Il film, racconta l'intellettuale che nella sua breve vita è riuscito a ricreare un nuovo mondo letterario e culturale che ha dato identità alla seconda metà del Novecento italiano: un poeta che appena ventenne scopre la poesia narrativa, per poi cimentarsi nel romanzo breve, portare in Italia la letteratura americana e contribuire infine alla nascita della Casa Editrice Einaudi.

“Il mestiere di vivere” è una produzione Luce Cinecittà, in collaborazione con Rai Documentari, realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e con la partecipazione di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e il Patrocinio della Città di Torino.