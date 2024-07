Scuola, Valditara “Dispersione studentesca per prima volta sotto il 10%”

ROMA (ITALPRESS) - "In favore del Mezzogiorno abbiamo investito 325 milioni di euro nell'ambito dell'agenda sud: il potenziamento coinvolge 245 scuole, scelte non casualmente ma sulla base dei risultati formativi della dispersione scolastica e delle difficoltà del territorio". Così a Sky Tg24, in collegamento con il Festival del libro possibile a Vieste, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. "Ci sono anche più laboratori e attività didattiche nuove: è la prima volta che la dispersione implicita scende sotto il 10% al sud, anche sul piano dei risultati scolastici c'è un miglioramento rispetto all'anno scorso", aggiunge Valditara. (ITALPRESS)foto: Agenzia Fotogramma