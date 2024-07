A Chiusa di Pesio torna la musica dal vivo di "Accademie in Valle"

Al via la 17ª edizione di Accademie in Valle, l'evento che arricchisce l'estate della Valle Pesio con tre imperdibili appuntamenti a ingresso libero. Organizzato dal Comune di Chiusa di Pesio, in collaborazione con l'Associazione Musicante ed Estemporanea e la direzione artistica di Angelo Vinai, il festival è parte integrante del Contaminazioni Festival 2024. Sostenuta dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT e dalla BCC Pianfei e Rocca de' Baldi, la rassegna offre un'opportunità unica di godere di concerti di alto livello in luoghi suggestivi.

Lidiya Koycheva & Balkan Orkestra

2 agosto | 21:15 | Piazza Cavour

Il 2 agosto, le vorticose note di Lidiya Koycheva e della sua Balkan Orkestra animeranno Piazza Cavour, nel cuore di Chiusa di Pesio. Lidiya, figlia d’arte con un padre fisarmonicista di fama internazionale e una madre ballerina professionista di danze tradizionali bulgare, ha vinto numerosi concorsi internazionali in ambito classico. Con la Balkan Orkestra, Lidiya ha condiviso il palco con artisti come Goran Bregovich, Ibrahim Maalouf, Dubioza Kolektiv, Vinicio Capossela e molti altri, partecipando a festival e programmi televisivi di rilievo internazionale. Partecipa a programmi televisivi e canta in importanti festival come il Womad UK di Peter Gabriel, il Concertone del Primo Maggio a Roma, il Cous Cous Festival in Sicilia, la Notte della Taranta a Melpignano, e molti altri in tutta Europa.

Richard Galliano

9 agosto | 21:15 | Certosa di Pesio

Il 9 agosto si terrà una delle tappe più attese della rassegna "Accademie in Valle" a Certosa di Pesio: il concerto di Richard Galliano, un evento organizzato in collaborazione con i Missionari della Consolata di Certosa di Pesio.

Richard Galliano è un fisarmonicista e bandoneonista di fama internazionale, che ha incantato i palcoscenici di tutto il mondo per cinquant'anni. La sua carriera è iniziata negli anni '70 quando ha lasciato Cannes e ha accompagnato grandi interpreti della canzone francese come Claude Nougaro, Barbara, Serge Reggiani, Charles Aznavour e Serge Gainsbourg. La sua nostalgia per le melodie senza tempo si riflette nel suo stile musicale unico. Direttore d’orchestra di Claude Nougaro all'età di trent'anni, Galliano ha arricchito il repertorio degli autori francesi fino a quando un incontro decisivo con Astor Piazzolla, maestro del "Tango Nuevo", lo ha spinto a esplorare la sua vera identità musicale. Da questo incontro è nato il "New Musette", un concetto che combina musette di valzer, jazz, tango, blues e musica brasiliana, rivelando una fisarmonica rivitalizzata e audace. La sua carriera è segnata da collaborazioni con musicisti di fama mondiale come Chet Baker, Charlie Haden, Ron Carter e Michel Portal. Inoltre, Galliano è noto per la sua passione per il repertorio classico, avendo esplorato, interpretato e adattato opere di Vivaldi, Mozart, Bach e Nino Rota. È l'unico fisarmonicista a registrare per la prestigiosa etichetta discografica Deutsche Grammophon. La sua ultima creazione, un oratorio intitolato "Les Chemins Noirs", è stata presentata per la prima volta alla Salle Gaveau, celebre sede della musica classica e dei grandi recital. Durante il recital di fisarmonica a Certosa di Pesio, Galliano eseguirà opere di Debussy, Satie, Chopin, Granados, Michel Legrand, Astor Piazzolla e le sue composizioni originali, mostrando la sua maestria paragonabile a quella di Vladimir Horowitz al pianoforte.

Ingresso libero sino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata all'Ufficio Turistico Valle Pesio: 0171734990 (dal martedì al sabato 9:30-12 e 15:30-17:30; la domenica 9:30-12:30 e 15-18).

Disco Club Paradiso

14 agosto | 21:15 | Piazza Cavour

Il 14 agosto, alle 21:15, Piazza Cavour ospita i Disco Club Paradiso, finalisti dell'edizione 2023 di X Factor, in un evento che promette di essere un'esplosione di energia e talento. La band, emersa dall'anonimato di YouTube per conquistare la scena di X Factor, rappresenta un autentico esempio di come i sogni possano avverarsi, anche se richiedono tempo e dedizione. Composta da Leonardo Bergonzoni (Leo Bi) alla voce e testi, Giacomo Semenzato (Jacky Sax) al sax e alle percussioni, Simone Murineddu (Murri) alla chitarra e Olmo Luca Stoppiani (Olmo) alla batteria e produzione, la band si è formata tra i banchi di scuola, con Leo Bi e Jacky Sax che iniziarono l'avventura al liceo, ampliandola successivamente con Murri e Olmo. Con tre singoli all'attivo – "Memoria piena", "Nuova Stagione" e "DCP" – i Disco Club Paradiso hanno dimostrato un mix vibrante di colori e passione, infiammando il pubblico e conquistando i giudici di X Factor.

