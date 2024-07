Alba: firmata la verifica straordinaria di cassa del Comune

Nella sala giunta del Palazzo comunale di Alba, il sindaco Alberto Gatto e l’ex sindaco Carlo Bo, insieme al Collegio dei revisori dei conti composto da Roberto Berzia (presidente), Maria Rosaria De Giorgi e Renzo Bonadeoe alla presenza del segretario generale Massimo Nardi, hanno firmato la verifica straordinaria di cassa. Atto dovuto in seguito al cambio di Amministrazione dopo le elezioni dell’8 e 9 giugno.

Il sindaco Alberto Gatto: “Ringrazio la passata Amministrazione per aver gestito bene le risorse del Comune, lasciando non solo i conti in ordine, ma anche una cassa importante. Senza dimenticare che il Comune si finanzia soprattutto attraverso risorse proprie e, quindi, grazie all’indispensabile contributo e senso civico dei cittadini. Inoltre rispetto al lungo periodo in cui il patto di stabilità non permetteva di spendere nemmeno ai Comuni virtuosi, ormai da alcuni anni è possibile fare investimenti per migliorare la città e il benessere della nostra comunità. Il nostro impegno sarà quello di indirizzare le risorse su progetti lungimiranti e al servizio dei cittadini”.