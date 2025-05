Alba: lo sportello dello Stato Civile rimarrà chiuso al pubblico giovedì 29 maggio al pomeriggio

Lo sportello dello Stato Civile rimarrà chiuso al pubblico giovedì 29 maggio nella fascia oraria pomeridiana. Al mattino sarà, invece, aperto come di consueto dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Per non saltare l’apertura settimanale in orario pomeridiano, in via eccezionale sarà possibile recarsi negli uffici dello Stato Civile il pomeriggio successivo, venerdì 30 maggio, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 esclusivamente previo appuntamento telefonando ai numeri 0173 292215-267-439.

Tutti gli altri orari, invece, rimangono invariati.

L’ufficio, oltre all’orario pomeridiano, è aperto dal lunedì (esclusivamente per atti di nascita o morte) al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12.00.