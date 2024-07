Bagnolo Piemonte: quale futuro per la Casa di Riposo “Domenico Bertone”?

Futuro incerto per la casa di riposo "Domenico Bertone" di Bagnolo Piemonte.

Il commissario straordinario Francesco Seri, nominato il 28 dicembre 2022 dalla Regione Piemonte, assieme all’amministrazione comunale e al sindaco Roberto Baldi, Seri ha deciso di indire un sondaggio sulla pagina Facebook di “Sei di Bagnolo P.te se…” (compilabile qui) per capire la disponibilità della popolazione a partecipare ad un incontro per capire quanta attenzione c’è nei confronti dell'Ipab bagnolese.

Il commissario ha inoltre lanciato un appello tramite un video postato sulla pagina Facebook dell'Ipab 'Domenico Bertone'.

Al momento al sondaggio hanno risposto 318 persone: 75 i cittadini che hanno manifestato interesse a partecipare all’incontro (19%), 119 (31%) si sono detti interessati al futuro dell’Rsa mentre 53 persone (14%) ritengono che la popolazione possa avere un ruolo attivo nel cercare soluzioni dal punto di vista economico per il futuro del’Ipab.

Altre 11 persone, ossia il 44% di chi ha partecipato al sondaggio, ritiene che se ne debba occupare l’amministrazione pubblica, 49 persone (13%) dicono che porterebbero in caso di necessità il proprio familiare all’Ipab. Invece al contrario, 3 persone non le porterebbero, così come 8 persone pari al 2% non sono interessati all’argomento.

“La casa di riposo di Bagnolo Piemonte, con i suoi 72 posti letto tutti occupati, si trova a un punto di svolta –. afferma il sindaco di Bagnolo Piemonte Roberto Baldi - Un sondaggio tra i cittadini servirà a definire il suo futuro, in un contesto segnato da un importante debito accumulato negli anni, uno dei motivi per cui con la nostra amministrazione, eletta nel giugno del 2022, ci siamo visti costretti a commissariare la struttura.

Il sondaggio è stato ideato per comprendere la disponibilità dei cittadini a partecipare a un evento informativo (organizzato nella serata del 13 settembre) e per misurare l'attenzione rivolta alla nostra struttura.

Come Comune – conclude Baldi - abbiamo vincolato 500 mila euro per la casa di riposo, ma vogliamo capire dai bagnolesi se sono interessati a partecipare a un incontro pubblico e per determinare l'importanza delle problematiche della Casa di riposo per l'intera comunità a partire della cooperativa sociale ‘Kcs caregiver’ che la gestisce.

A questo proposito abbiamo intervistato il commissario Francesco Seri che, a 18 mesi dal suo mandato all’Ipab, ha indetto per la serata di venerdì 13 settembre un incontro in piazza San Pietro aperti a tutti.

Dopo mesi di lavoro, è riuscito a dare alla Residenza per anziani la giusta collocazione nello scenario delle case di riposo del territorio. Può spiegare in dettaglio i progressi fatti finora?

“Tutti i nostri 72 posti sono occupati e abbiamo anche una piccola lista di attesa. Gli ambienti sono stati completamente riqualificati per renderli più accoglienti per i nostri ospiti e per i loro parenti. Abbiamo organizzato molteplici attività ludiche e siamo finalmente riusciti a tornare a organizzare i pranzi in struttura durante le feste comandate. Inoltre, abbiamo messo in sicurezza l'intera struttura, ottenendo il certificato di prevenzione incendi che fino ad oggi non era mai stato ottenuto”.

Quali sono i prossimi passi del progetto di riqualificazione della struttura?

“Siamo consapevoli di essere solo all'inizio di un progetto di riqualificazione molto più ampio e completo. La struttura necessita anche di un processo di ammodernamento delle camere e degli spazi interni comuni. Sotto un profilo economico-finanziario, abbiamo raggiunto un sostanziale equilibrio nella gestione corrente, il che ci fa ben sperare per il futuro”.

Quali saranno le problematiche principali che dovrete affrontare nei prossimi mesi?

“I prossimi mesi saranno decisivi per capire quali potrebbero essere gli scenari futuri. Sarà fondamentale trovare una soluzione al contenzioso in essere con la cooperativa ‘Kcs Caregiver’, poiché rappresenta l'elemento fondamentale per poter proseguire le nostre attività. Inoltre, sarà cruciale capire quanta attenzione c’è nei confronti della Rsa da parte della popolazione, del tessuto imprenditoriale locale e della pubblica amministrazione, forze di maggioranza e minoranza incluse. Affrontare questa difficile situazione richiederà il contributo di tutti. Per questo abbiamo deciso di organizzare un incontro pubblico con la popolazione nella serata del 13 settembre in piazza San Pietro”.

Può darci qualche anticipazione sull’incontro del 13 settembre?

“L'incontro sarà finalizzato a condividere ciò che cercheremo di fare per preservare l'esistenza della casa di riposo sul nostro territorio. Analizzeremo insieme la storia recente della struttura, almeno per gli ultimi 14 anni, non per dare adito a sterili polemiche, ma per spiegare e motivare quelle che potranno essere le scelte future necessarie per salvare la struttura. È giunto il momento di dimostrare quanto si crede in questa struttura e quanto si è disponibili a fare concretamente per cercare di salvarla tutti insieme”.

Qual è il messaggio che vuole trasmettere alla comunità di Bagnolo Piemonte?

“Insieme, e sottolineo insieme, avremo la possibilità di raggiungere un traguardo importante, forse insperato, ma che si trova veramente a un passo da noi. Diversamente, la comunità di Bagnolo Piemonte perderà un prezioso patrimonio storico, culturale e assistenziale, creando non poche difficoltà ai nostri anziani, alle loro famiglie e a tutti i lavoratori che perderebbero il posto di lavoro. Questo avrà inevitabili conseguenze anche sul tessuto sociale bagnolese.

Spero in una grande partecipazione all'incontro pubblico del 13 settembre dove sarò a disposizione per rispondere alle domande e discutere insieme il futuro della nostra Casa di riposo”.