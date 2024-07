Persona tra i binari a Moncalieri: ritardi di oltre un'ora anche per i treni verso Cuneo, Alba e Fossano

Sono quasi 90 per Fossano, 60 per Cuneo, 55 per Alba i minuti di ritardo che stanno affrontando i pendolari che dalle stazioni di Torino Porta Nuova o Lingotto intendono raggiungere le due città cuneesi: a causare il ritardo – secondo quanto fatto trapelare da Trenitalia – la presenza di una persona estranea al personale ferroviario sui binari tra Lingotto e Moncalieri.



Una situazione per fortuna rientrata, grazie all'intervento della Polizia Ferroviaria, ma che sta continuando in questi minuti ad avere ripercussioni sul traffico ferroviario.



A partire dalle 6.30 tutti i treni in partenza da Porta Nuova segnalavano sul tabellone ritardi di mezz'ora, in attesa che la circolazione potesse ritornare regolare.