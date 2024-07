Chiusa di Pesio, auto contro palo dell’illuminazione pubblica: tre feriti

Incidente stradale a Chiusa di Pesio, nelle prime ore della mattinata di oggi (giovedì 25 luglio).



Coinvolta un’unica automobile, scontratasi con un palo dell’illuminazione pubblica di corso IV Novembre, e rimasta in bilico sulla discesa che conduce alla locale zona degli impianti sportivi. Si segnala la presenza di tre feriti.



Sul posto la prima partenza da Cuneo dei vigili del fuoco provinciali e l’emergenza sanitaria, che si è occupata dei tre coinvolti. Si attende il carro attrezzi per la rimozione del mezzo in assoluta sicurezza.