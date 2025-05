Incidente mortale a Villafalletto, vittima un 55enne residente a Tarantasca

Incidente mortale nella serata di oggi, domenica 17 maggio, lungo la Strada Provinciale 25 a Villafalletto.

A farne le spese un uomo classe 1970, Gianpaolo Rosso, operaio residente a Tarantasca.

In condizioni non gravi una seconda persona coinvolta nel sinistro, un uomo classe 1991, trasportato in ospedale in codice verde.

L’allarme è scattato poco dopo le ore 21.30.

Sul posto stanno operando i sanitari del servizio regionale di emergenza 118.

Con loro i vigili del fuoco con squadre dal distaccamento di Levaldigi e da quello dei volontari di Busca.

***

Notizia in aggiornamento