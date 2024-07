Cuneo, nella notte crolla l’intonaco esterno del liceo “De Amicis”: vigili del fuoco sul posto

Ha coinvolto la struttura all’angolo tra corso Carlo Brunet e via Vittorio Bersezio a Cuneo – che ospita gli spazi del liceo “E. De Amicis” da una parte e quelli della scuola secondaria di primo grado “M. D’Azeglio” dall’altra -, l’intervento che nella notte ha visto in azione i vigili del fuoco provinciali.



Il fatto, il parziale crollo di un’impalcatura sulla strada sottostante, realizzato dal distacco di una frazione dell’intonaco della parete esterna dell’edificio.



L’attività della seconda parte di Cuneo e dell’autoscala – per la messa in sicurezza della zona - ha avuto luogo dalle 1 circa alle 4.30 di oggi (giovedì 25 luglio). Vista l’ora, fortunatamente, non ci sono stati coinvolti di sorta.



Chiamati anche i tecnici comunali per i rilievi e il personale Enel, in quanto il crollo ha danneggiato anche un palo dell’illuminazione pubblica.