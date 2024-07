Domani i funerali di Gianpiero Pasero deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro a Cardè

Si svolgerà sabato 27 luglio alle 16 nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes di Crocera di Barge il funerale di Gianpiero Pasero.

L’uomo, 64 anni, è morto domenica 21 luglio all’ospedale Cto di Torino dopo l’incidente in cui era rimasto vittima nella prima mattina di sabato 20 luglio avvenuto nell’azienda agricola dei fratelli Minetti in regione Ormea a Cardè in cui era coadiuvante.

L’agricoltore residente a Crocera di Barge stava lavorando col trattore all’interno della cascina quando, per cause al vaglio dei carabinieri e dello Spresal dell’Asl Cn1, è stato investito dallo stesso mezzo agricolo.

Le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito. Pasero aveva infatti riportato pesanti traumi al bacino e al torace. Trasportato d'urgenza con l'elisoccorso al Cto di Torino, è stato sottoposto a due interventi chirurgici. Purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi e l'intervento dei medici, l'agricoltore è deceduto nel tardo pomeriggio di domenica 21 luglio..

La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio nelle comunità di Cardè e di Barge e nei paesi limitrofi, dove era conosciuto come un gran lavoratore nell’azienda cardettese specializzata nella produzione di cereali e nell’allevamento di bovini.

Lascia la moglie Daniela Miretti, i figli Barbara con il marito Michel ed il piccolo Filippo, Cristian.

Le sorelle Nuccia e Marilena con le rispettive famiglie, i cognati, le cognate, il figlioccio Massimo, la zia, i consuoceri, i nipoti, i pronipoti, i cugini e i parenti tutti.

Il rosario sarà recitato domani sera, venerdì 26 luglio alle 21, nella parrocchia di Crocera di Barge

Le eventuali offerte raccolte in sua memoria saranno devolute alla Croce Rossa di Barge.