Racconigi Cycling Team: il mese di luglio si chiude con due gare in provincia di Treviso

Ultimo fine settimana del mese di luglio caratterizzato da un doppio impegno agonistico per le talentuose atlete del Racconigi Cycling Team.

Nel primo pomeriggio di sabato 27 luglio le atlete del team manager Claudio Vassallo sfideranno le avversarie nella quarantesima edizione del “Gran Premio Ciclisti Arcade”, gara open organizzata dall’A.S.D. Gruppo Ciclistico Arcade sulle strade della città in provincia di Treviso.

112,7 i chilometri totali di gara, caratterizzati da due distinti circuiti. Il primo, lungo 9800 metri non prevede nessuna particolare difficoltà dal punto di vista altimetrico e sarà ripetuto per 6 volte, mentre il secondo, lungo 13,4 chilometri comprendenti l’insidiosa salita del Montello, sarà affrontato per 3 volte. Ritrovo, partenza, prevista per le ore 14:30, ed arrivo sono collocati nella centralissima via degli Alpini.

Domenica 28 luglio le talentuose atlete di Silvio Traversa andranno a caccia di gloria nella decima edizione del “Trofeo Prealpi in Rosa”, gara open curata dalla regia organizzativa dall’A.S.D. Frare-De Nardi nel cuore di Tarzo (TV).

112 i chilometri totali di gara, spalmati su 3 giri ad ampio raggio, lunghi 34 chilometri, e su di un tratto in linea, ricco di saliscendi disegnato tra le località di Nogarolo, Fornaci Colmaggiore, Tarzo Castellich e Tarzo. Ritrovo e partenza, prevista alle ore 14:00, sono fissati in via Cesare Battisti, mentre il traguardo finale è collocato nella vicina via Roma. In entrambe le competizioni la casacca della formazione cuneese sarà difesa dalla piacentina Arianna Giordani, reduce dall’ottimo secondo posto al “Trofeo Ball-Beverage Packaging Italia s.r.l.” di Nogara (VR), dalla varesotta di Marzio (VA) Dalia Buzzi, dall’emiliana di Serramazzoni (MO) Sofia Cabri, dalla piemontese di Airasca (TO) Silvia Ricciardi, dalla diciassettenne colombiana di Armeria Mariana Burgos Gonzalez e dall’under al primo anno di categoria Asia Rabbia.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GRAN PREMIO CICLISTI ARCADE” AD ARCADE (TV):

- Mariana Burgos Gonzalez (Junior I° Anno, 15 Gennaio 2007)

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Silvio Traversa

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO PREALPI IN ROSA” A TARZO (TV):

