Alba: modifiche temporanee alla viabilità nella rotatoria di corso Europa/via Scaglione

Per lavori sulla rete idrica sono istituiti:

dalle ore 8.00 di lunedì 29 alle ore 18.00 del 30 luglio 2024 il divieto di transito veicolare nella corsia di marcia della rotatoria di corso Europa / via Dario Scaglione, in direzione periferia verso Gallo Grinzane, con obbligo di svolta a destra verso via D. Scaglione (direzione Cimitero) per i veicoli che provengono da corso Europa centro città;

dal 29 luglio 2024 al 12 agosto 2024 il restringimento della semicarreggiata di via Dario Scaglione a partire dall’intersezione con via Teodoro Bubbio in direzione di corso Europa.