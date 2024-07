Bra, modifiche temporanee alla viabilità in via Serra

Dalle 7 di lunedì 29 luglio 2024 e fino alla fine dei lavori viene introdotto un divieto di sosta e di transito nel tratto di via Serra che va da piazza Caduti per la Libertà all’intersezione con via San Giovanni Battista. La misura si rende necessaria per consentire un intervento di E-distribuzione.

I residenti, le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso e i mezzi della raccolta rifiuti, in caso di necessità ed urgenza, potranno circolare in doppio senso di marcia in via San Giovanni Battista, lungo la salita di piazza XX Settembre, in vicolo Piroletto, in via Serra dal civico 4 all’intersezione con via San Francesco, in via Parpera tratto tra via Serra e via Operti, solo per raggiungere luoghi privati di sosta (ord. 299/24).