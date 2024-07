Un sold out dopo l'altro: Anima Festival chiude un'edizione da record

Straordinaria edizione di Anima Festival. I nomi di altissimo livello e il meraviglioso scenario sono la chiave un un successo che cresce di anno in anno. E che quest'anno è stato da sold out ad ogni evento.

Ed è stato proprio l'Antonello nazionale, che ha chiuso i concerti dell'edizione 2024, a dire, tra gli applausi: "Questa è la terza volta che vengo a Cervere. Ma qui è talmente bello che ci verrò tutte le volte che mi inviteranno! C'è magia, è un posto che dà emozioni".

Non solo a Venditti, evidentemente. Anche Fiorella Mannoia è affezionatissima alla magia di quel palco sospeso tra cielo e terra, incastonato tra le Alpi e le colline del vino. E non è voluta mancare nemmeno quest'anno. Prima volta per Umberto Tozzi, con il suo tour "L'ultima notte rosa", che chiuderà la sua carriera live con esibizioni in tutto il mondo. Tra le decine di tappe c'era anche l'Anima Festival. Un concerto che ha davvero fatto cantare e ballare tutti.

In concerto anche Ermal Meta, artista impegnato e amato autore e interprete di brani che fanno già parte dei classici della canzone italiana. Mahmood, sold out in pochissimo tempo, è stato il regalo di Anima Festival alle generazioni più giovani





"Non era mai capitato di iniziare il festival con tre date al completo – racconta il direttore artistico Ivan Chiarlo - . Tutti i big che si sono avvicendati sul palco sono richiestissimi. Siamo riusciti ad assicurarci la loro presenza proprio perché il Festival ha conquistato una posizione di rilievo nel panorama dei grandi appuntamenti estivi italiani’’.

"Siamo davvero soddisfatti e contenti di poter offrire alla nostra provincia spettacoli di così alto livello. Non possiamo che ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono e i tanti volontari che ci supportano in ogni fase. Siamo già al lavoro per la prossima edizione", concludono Natascia e Ivan Chiarlo. Che ricordano l'ultimo appuntamento in cartellone, il prossimo 4 agosto, quando la musica lascerà il posto al cabaret: sul palco di Cervere ci sarà il comico immorale Angelo Duro con ‘’Sono Cambiato’’.