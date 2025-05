"Storie Destate" del Teatro del Marchesato: torna la rassegna giunta alla quinta edizione

Torna anche quest’estate l’attesa rassegna teatrale “Storie Destate”, giunta alla sua quinta edizione, a cura del Teatro del Marchesato. Dopo il successo degli anni precedenti, l’iniziativa torna a Saluzzo, confermando il suo ruolo di spazio di incontro tra compagnie locali e ospiti esterni, pronte a calcare il palco e a offrire spettacoli di grande qualità.

Come nella scorsa edizione, gli eventi si terranno nel suggestivo cortile interno della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, consolidando la collaborazione tra le due realtà culturali. Il programma prevede quattro appuntamenti distribuiti nei tre sabati di giugno e nel primo sabato di luglio, alternando commedie brillanti a opere più intense e cariche di suspense.

Si parte sabato 14 giugno con “La Prova”, spettacolo della compagnia Rossoinvaligia, affiancata dalla torinese In Palcoscenico. In scena, un colloquio di lavoro surreale dove i candidati dovranno dare il massimo, in un crescendo di tensione. Sabato 21 giugno sarà il turno di “2.24. Dueeventiquattro”, un thriller psicologico della compagnia saluzzese Primoatto in collaborazione con La Corte dei Folli di Fossano. L’opera, già andata in scena a Saluzzo e acclamata in tournée, promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Il terzo appuntamento, sabato 28 giugno, porterà sul palco una replica della divertente commedia “Il lupo perde il pelo…”, produzione del Teatro del Marchesato, già proposta a marzo nella stagione invernale con grande successo. Una pièce spassosa, ricca di equivoci e colpi di scena. La rassegna si chiuderà sabato 5 luglio con una rivisitazione dell’“Aulularia” di Plauto, portata in scena dalla compagnia novarese La Ribalta, che è stata già ospitata la scorsa estate, con grande apprezzamento di pubblico per il divertimento e la complessità dello spettacolo. Giovani talenti mescolano recitazione, danza e giocoleria, creando un’esperienza vivace e coinvolgente.

Gli spettacoli iniziano tutti alle 21.30. La prenotazione è consigliata, poiché i posti sono limitati e non numerati. Per riservare il proprio ingresso, è possibile contattare il numero 3336979063 via chiamata o WhatsApp. In caso di maltempo, gli eventi si svolgeranno presso la sede del Teatro del Marchesato. Un’occasione da non perdere per gli amanti del teatro e della cultura!