Tecnologia, arte e design in una sintesi a colori: si apre la mostra alla Castiglia di Saluzzo

“Sintesi a colori. Tecnologia, arte e design dal 1945 ad oggi” porterà il visitatore nella storia del design e dell’eccellenza tecnologica italiana e, parallelamente in un percorso di opere di artisti contemporanei che si ispirano ad analoghi valori.

L’inaugurazione della mostra, al primo piano della Castiglia di Saluzzo, è domani sabato 31 maggio alle 16.30, nello spazio del Contemporaneo, sede espositiva della Fondazione Garuzzo.



Il progetto, realizzato nell’ambito di START – Saluzzo Arte 2025 per la 17ª edizione di “Saluzzo Contemporanea", incarna al meglio il connubio tra progresso tecnico e sviluppo artistico. "Saranno presenti alcuni dei più iconici esemplari degli oggetti del design italiano che portano alla riflessione sulla “consapevolezza” ( tema della rassegna) del fare, dell’innovare e del creare, esplorando i legami tra forma e funzione, tra intuizione e progetto, e lasciando emergere il valore della creatività italiana, come sintesi di cultura, estetica e visione del futuro".



"Sintesi a colori" , visitabile fino al 7 settembre è realizzata in collaborazione con Carlo Massironi, docente di Psicologia dei processi decisionali presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca, e curatore dell’Italian technology Hall of Fame, ente creato allo scopo di promuovere le eccellenze tecnologiche italiane, e Pietro Camardella, celebre designer per Pininfarina, Fiat e Iveco, che ha disegnato alcuni tra i modelli più iconici delle Ferrari ed è riuscito a costruire nel tempo una delle collezioni più ricche e complete sul design italiano.





I pezzi esposti provengono dalla sua collezione, CoKama, che conta più di 2.500 pezzi di prodotti tecnologici italiani di successo realizzati dal dopoguerra ad oggi.



Il percorso espositivo mette in dialogo alcuni tra gli artisti italiani contemporanei più interessanti - Elizabeth Aro, Maura Banfo, Silvia Beccaria, Elias Bertoldo, Nicola Bolla, Filippo Centenari, Davide Maria Coltro, Alessandro Fabbris, Octavio Floreal, Corinna Gosmaro, Matteo Sanna, Enrico Smerilli, Marco Tagliafico, Luisa Valentini, Alessandro Vasapolli — con opere storiche e iconiche del design e della tecnologia italiana provenienti dalla collezione CoKama di Pietro Camardella.



Completano l’esposizione figure di rilievo come Alighiero Boetti, Ugo Nespolo e Lucio Fontana, artisti che, ognuno a proprio modo, hanno saputo integrare nei propri linguaggi una riflessione profonda sulla materia, sulla forma e sul concetto stesso di innovazione.



Accanto a loro, un grande nome del design come Giorgetto Giugiaro, la cui opera ha contribuito a definire l’identità estetica e funzionale del Made in Italy.

In occasione dell’inaugurazione di Saluzzo Arte e di Effetto Notte, la Castiglia sarà accessibile gratuitamente fino alle 20.

Per informazioni: WWW.FONDAZIONEGARUZZO.ORG